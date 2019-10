Deux ex-tortionnaires syriens présumés devant la justice européenne

Deux Syriens, ex-membres des services secrets, ont été mis en accusation pour crimes contre l'humanité en Allemagne, a annoncé mardi le parquet fédéral. Cette décision ouvre la voie au premier procès au monde de responsables syriens pour les exactions commises sous le régime de Bachar el-Assad, selon l'ONG allemande European center for Constitutional and human rights (ECCHR) qui prévoit une audience début 2020.

Les deux hommes avaient été arrêtés en février tandis qu'un troisième suspect, lui aussi syrien, avait été interpellé le même jour en France, selon le communiqué du parquet. Les deux interpellés en Allemagne sont soupçonnés d'avoir été actifs dans une prison de Damas où des actes de torture ont été commis.

Important step against impunity for #Syria regime atrocity crimes #Germany Federal Prosecutor has filed charges against 2 ex-officials of #Assad’s General Intelligence Directorate at the Koblenz Higher Regional Court.



Trial expected to begin early 2020.https://t.co/LZ2hpL5N5z pic.twitter.com/HmsEfmM4eU