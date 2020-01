Deux obus s'abattent sur la Zone verte de Bagdad

Deux attaques ont visé quasi-simultanément samedi soir l'ultrasécurisée Zone verte de Bagdad et une base aérienne irakienne abritant des soldats américains au nord de la capitale, ont indiqué des responsables des services de sécurité.

Amid Raising US-Iran tensions, there are

reports of Missile Attack in the Green Zone of Baghdad city of Iraq. Green Zone houses the embassy of United States . However there are no confirmed news of any casualties. pic.twitter.com/zTVqH3Lmzk