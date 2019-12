Deux pompiers tués dans les feux de forêts

Deux pompiers ont été tués jeudi soir alors qu'ils luttaient contre un feu de brousse au sud-ouest de Sydney, ont indiqué les autorités australiennes vendredi (heure locale). Le Premier ministre, dont l'absence était de plus en plus décriée, a écourté ses vacances.

Une centaine d'incendies frappent actuellement la Nouvelle-Galles du Sud (est), l'Etat le plus peuplé d'Australie. Deux pompiers volontaires ont perdu la vie et trois autres ont été blessés lorsque leur camion s'est écrasé contre un arbre à Buxton, à une centaine de kilomètres de Sydney.

The 2 firefighters killed in a vehicle accident last night are Deputy Captain Geoffrey Keaton 32yrs & Firefighter Andrew O’Dwyer 36yrs, both from Horsley Park Brigade. Our thoughts are with their family, friends & fellow brigade members. #nswrfs pic.twitter.com/p3Y8zX3hBj — NSW RFS (@NSWRFS) December 19, 2019

Les feux de brousse étaient particulièrement féroces, jeudi, tandis qu'une chaleur torride a frappé toute la Nouvelle-Galles du Sud. Plus tôt jeudi, trois pompiers ont été blessés après que leur camion a pris feu dans cette même zone. Plusieurs autres ont été soignés après avoir inhalé des fumées.

Les pompiers tués se battaient contre un incendie de 167'000 hectares à Green Wattle Creek pour lequel le niveau d'alerte est maximal. Une quarantaine d'habitations ont été balayées par les flammes dans cette région sur la journée.

Le Premier ministre «regrette»

«Ils défendaient courageusement leurs communautés avec un esprit inégalé et un dévouement qui les distinguera à jamais parmi nos Australiens les plus courageux», a déclaré le Premier ministre Scott Morrison, vendredi matin. Le leader libéral se trouve actuellement à l'étranger pour des vacances en famille, mais a décidé d'écourter son séjour et de revenir «le plus rapidement possible» à Sydney.

Son absence cette semaine, période critique pour les incendies au vu des conditions météorologiques extrêmes, était de plus en plus décriée. Jeudi matin, des centaines de personnes se sont rassemblées devant sa résidence à Sydney pour signaler leur colère.

«Je regrette profondément toute offense causée aux Australiens touchés par les terribles feux de brousse par le fait que j'ai pris congé avec ma famille à ce moment», a dit Scott Morrison, ajoutant qu'il avait été tenu au courant des événements de manière régulière.

État d'urgence déclaré

L'Australie est chaque année confrontée aux feux de forêt, mais ils ont été particulièrement précoces et intenses cette saison. Une superficie aussi grande que les trois quarts de la Suisse est déjà partie en fumée depuis le mois de septembre. En comptant les deux pompiers, 8 personnes sont mortes et plus de 800 maisons ont été détruites.

La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré jeudi l'état d'urgence pour sept jours, une mesure prise pour la deuxième fois depuis le début de la saison des incendies. Plus de 1700 pompiers livrent un véritable combat contre une centaine de feux à travers la région.

EMERGENCY WARNING Gospers Mountain (Lithgow and Hawkesbury LGA) A southerly change has impacted the Gospers Mountain fireground & is pushing the fire north.

Fire crossing the Bells Line of Road at Bilpin. If in the area monitor conditions. Follow advice from firefighters. #nswrfs pic.twitter.com/qHcZ93FKyt — NSW RFS (@NSWRFS) December 19, 2019

De leur côté, les cinq millions d'habitants de Sydney continuaient de respirer un air pollué par les fumées émanant d'un méga-feu qui fait rage depuis des semaines à proximité. Les organisations professionnelles de médecins s'étaient alarmées lundi d'«une urgence de santé publique» pour la ville.

Les hôpitaux ont constaté une importante augmentation du nombre de visites aux urgences de patients souffrant de problèmes respiratoires, notamment le 10 décembre avec une hausse de 80% des admissions alors que la qualité de l'air était la pire enregistrée ces derniers jours.

Sydney's air quality has plunged to hazardous levels as several bushfires burn west, north-west and south-west of the city. The harbour has turned orange, almost disappearing amongst the haze that has choked the city. #NSWfires #7NEWS https://t.co/kHfl4im2v4 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 19, 2019

(ats/nxp)