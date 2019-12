Dix soldats tués dans une attaque de talibans

Articles en relation

Un militaire américain tué en Afghanistan Défense Alors que les États-Unis tentent de trouver un accord avec les talibans, le Pentagone a annoncé la mort d'un soldat sur le sol afghan. Les Talibans ont revendiqué l'attaque. Plus... 23.12.2019

Une attaque contre le chef d'une ONG fait six morts Afghanistan Le véhicule du chef de l'ONG japonaise Peace Medical Service a été la cible mercredi d'une attaque armée qui a coûté la vie à six personnes à l'est de l'Afghanistan. Plus... 04.12.2019

Washington va annoncer le retrait de 4000 militaires Afghanistan Selon les médias US, l'administration Trump s'apprêterait à réduire de plus d'un tiers le nombre de soldats américains déployés en Afghanistan. Plus... 15.12.2019

Trois prisonniers talibans importants libérés Afghanistan Le président afghan a révélé mardi qu'il allait relâcher trois prisonniers talibans importants. Plus... 12.11.2019