Donald Trump s'en prend encore à Sadiq Khan

Le président américain Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris samedi avec agressivité au maire de Londres Sadiq Khan. «Londres a besoin d'un nouveau maire dès que possible», a-t-il lancé, retweetant un message de Katie Hopkins sur la criminalité dans la ville.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2