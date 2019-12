Un élu démocrate rejoint le camp républicain

Un élu démocrate du New Jersey, Jeff Van Drew, qui a voté mercredi contre l'impeachment de Donald Trump, a confirmé jeudi depuis la Maison Blanche, en présence du président américain, qu'il allait devenir républicain.

«Jeff va rejoindre le parti républicain (...) C'est une grande nouvelle!», a lancé le président américain, tout sourire, depuis le Bureau ovale. «Nous sommes très heureux d'avoir Jeff avec nous», a-t-il ajouté.

Assis au côté du président, l'élu démocrate a assuré l'ancien homme d'affaires qu'il pourrait désormais compter sur un appui sans failles. «Vous avez mon soutien éternel», a-t-il lancé à l'attention de Donald Trump. «Pareil pour moi», a répondu le président américain en lui serrant la main. «Je lui apporte mon soutien», a-t-il ajouté.

"You have my undying support," Rep. Jeff Van Drew says after announcement that he was becoming a Republican.



"Same way," Pres. Trump says. "I'm endorsing him." https://t.co/nluHYPQWCj pic.twitter.com/4hzSy08xFF