Les employés de Germanwings font grève

Une grève de trois jours a débuté lundi au sein de Germanwings, filiale low-cost de la compagnie allemande Lufthansa, et menace de se prolonger au-delà faute d'accord avec la direction, selon un porte-parole.

«Nous pouvons prolonger le mouvement sur le court terme», a déclaré lundi le vice-président du syndicat du personnel de cabine UFO, Daniel Flohr, à la chaîne de télévision allemande ZDF. «Nous ne voulons pas de cela», a-t-il ajouté, mais si le syndicat estime, au bout de trois jours, «qu'il en faut plus». Il appellera à de nouvelles grèves.

Plus de 170 vols, surtout à l'intérieur du pays, devraient être annulés autour du Nouvel An, sur 1200 prévus, a indiqué Germanwings. Beaucoup de voyageurs ont pu être orientés sur d'autres vols, de sorte que le chaos devrait être évité lundi, selon le site de l'aéroport de Francfort, le plus important du pays.

La direction de Germanwings estime que la grève actuelle est inappropriée, son motif reposant selon l'agence DPA sur un conflit lié à la réglementation du temps partiel.

Le syndicat UFO avait appelé vendredi dernier les personnels de cabine de Germanwings à cesser le travail de lundi à mercredi à la suite de discussions préliminaires infructueuses avec la direction dans le cadre d'une procédure d'arbitrage. (ats/nxp)