«En 1775, notre armée prit le contrôle des aéroports»

Le président Donald Trump a provoqué l'hilarité de ses critiques en affirmant, lors de son grand discours pour la fête nationale du 4 juillet jeudi soir, que l'armée américaine était parvenue à «prendre le contrôle des aéroports» contre les Britanniques... en 1775.

«Notre armée enfonça les remparts...»

Devant des milliers de personnes réunies pour un spectacle d'une ampleur inédite, rythmé par les survols d'avions militaires, le président républicain a fait un discours largement apolitique d'environ une heure, s'en tenant au prompteur en évitant les improvisations qu'il affectionne d'ordinaire devant ses supporteurs.

Remontant à «juin 1775», le septuagénaire a parlé des batailles livrées par les troupes des colonies américaines: «notre armée enfonça les remparts, elle prit le contrôle des aéroports, elle fit tout ce qu'il y avait à faire», a déclaré Donald Trump.

