Le polémiste Eric Zemmour doit être jugé le 22 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris pour une virulente charge contre l'immigration et l'islam prononcée fin septembre lors d'une «Convention de la droite», a-t-on appris mardi de source proche du dossier, confirmant une information du «Parisien».

???? [Info Le Parisien] Près de 3 mois après son discours polémique retransmis sur LCI, Eric Zemmour sera jugé en janvier. Il est poursuivi pour « injures publiques » ainsi que « provocation publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence » > https://t.co/dyFfSrak3m pic.twitter.com/7KUnTLYgy8 — Le Parisien (@le_Parisien) December 10, 2019

Le journaliste est cité à comparaître par le parquet de Paris pour «injure publique à caractère racial» et pour «provocation publique à la haine raciale», a précisé cette source. Eric Zemmour devra répondre des propos prononcés le 28 septembre lors de cette «Convention de la droite» organisée par des proches de l'ex-députée d'extrême droite Marion Maréchal. Dans son intervention, diffusée en intégralité et en direct sur LCI, il s'en était pris, entre autres, aux immigrés «colonisateurs» et à «l'islamisation de la rue».

Après avoir diffusé en intégralité le discours d’Eric Zemmour samedi à la Convention de la droite, la chaine LCI a admis avoir fait une erreur.?

@Julienbellver#Quotidien pic.twitter.com/P42s01KvYc — Quotidien (@Qofficiel) September 30, 2019

«En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés -je ne dis pas créés- par l'immigration: école, logement, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prisons, qualifications professionnelles, urgences aux hôpitaux, drogue... Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine», avait également déclaré Eric Zemmour. Quelques jours après le tollé suscité par ses propos, le parquet de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête. (ats/nxp)