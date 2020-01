L'état d'urgence décrété à Porto Rico

Les autorités de Porto Rico ont décrété mardi l'état d'urgence après un tremblement de terre de magnitude 6,4 ayant fait au moins un mort et plusieurs blessés dans le sud de l'île caribéenne, qui peine encore à se relever des dévastations subies en 2017 par les ouragans Irma et Maria.

Le séisme a frappé à 04H24 du matin (09H24 en Suisse) au large de la côte sud de ce territoire américain, selon l'institut de géophysique américain (USGS), qui a revu légèrement à la baisse sa mesure initiale de 6,6. Le centre d'alerte au tsunami a rapidement levé sa mise en garde initiale.

Les villes de Guayanilla, Yauco, Guanica et Ponce, dans le Sud, ont subi le plus de dommages. Plusieurs voitures ont été détruites, écrasées sous les habitations bâties sur des pilotis en béton.

La secousse, qui a surpris les habitants en pleine nuit, a fait au moins un mort. Un homme de 73 ans est en effet décédé dans la ville de Ponce lorsqu'un mur s'est effondré sur lui, rapporte «El Nuevo Dia», le plus grand quotidien portoricain. Huit personnes ont également été blessées à Ponce, a dit la maire de la ville, Mayita Meléndez, à la télévision locale WAPA.

A Guayanilla, la population a été prise de «panique», selon le maire de la ville, Nelson Torres Yordán. L'église de l'Immaculée conception, bâtie en 1841, s'est partiellement écroulée sous la puissance du séisme. Dans la matinée, les habitants ont fouillé les décombres pour les statues et autres reliques restées intactes.

After being shaken awake this morning, WCK’s #ChefsForPuertoRico team activated and is cooking for those affected by the major earthquakes! Lunch is going out the door now, kitchens are being activated in Yauco & Ponce, and our food trucks are on the way. More updates soon! ???????? ???? pic.twitter.com/21Hvgfnwdd