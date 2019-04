Aux Pays-Bas, la bataille de la pêche électrique se terminera en 2021

En ce vendredi froid et humide, sur le coup de 7 heures du matin, deux chalutiers verts et blancs s’approchent de la criée dans le port de pêche de Den Helder, au nord des Pays-Bas. Partis le dimanche soir précédent malgré les très mauvaises conditions météo et une mer démontée une bonne partie de la semaine, ils viennent décharger leur cargaison de poissons.

La machine est bien huilée. Des dizaines de caisses de poissons plats sont extraites des entrailles des bateaux et sont immédiatement amenées à l’intérieur du hangar par un cariste. Là, du personnel est chargé de trier la pêche du jour en fonction du gabarit des poissons. Particularité: les chalutiers n’ont amené que des poissons plats. Surtout de la sole et un peu de plie et de raie. Normal étant donné que ces bateaux pêchent avec des filets munis d’électrodes qui envoient des décharges aux poissons cachés dans les fonds marins pour les en faire sortir.

Une guerre entre pêcheurs

Le 16 janvier 2018, après de longs débats, le Parlement européen votait l’interdiction totale du recours à la pêche électrique: 402 voix contre 232. Pourtant, cette pratique est déjà interdite dans les eaux européennes depuis 1998, comme le sont la pêche à l’explosif et celle au poison. Mais, en 2008, l’Europe a introduit une dérogation autorisant chaque pays de l’Union à équiper 5% de sa flotte de pêche opérant en mer du Nord d’électrodes. Le début d’une guerre entre pêcheurs.

L’idée initiale était de tester cette pratique et de l’évaluer. Elle s’est avérée tellement efficace que, sans concerter l’Europe et leurs voisins, les Pays-Bas ont explosé le seuil des 5%. Ils ont octroyé une licence à 84 bateaux. Actuellement, ce sont donc 30% de la flotte néerlandaise qui pêche aux électrodes. Des projets prétendument «expérimentaux» auxquels le Parlement européen a décidé de mettre fin à partir du 1er juillet 2021. Les Néerlandais bénéficient donc encore d’une période de transition de deux ans pour se mettre en règle.

«Les stocks de soles sont de deux types, commente Frédéric Drogerys, représentant les pêcheurs fileyeurs de Dunkerque. Il y a les sédentaires qui sont enfouies dans le sable. Elles se font électrocuter par les chalutiers hollandais et remontent. On constate que nos ressources diminuent depuis dix ans à cause de ça. La deuxième catégorie, ce sont les soles plus nomades qui viennent de Boulogne et qui se rendent ensuite vers les côtes anglaises. C’est une pêche plus saisonnière qui faisait du bien à nos affaires mais là aussi, nous ne pouvons presque plus en bénéficier à cause des filets électrifiés. Il faudra au moins trois ou quatre ans pour que le cycle de reproduction de la sole se fasse et permette de revenir à la situation d’avant.»

«Ces dernières années, nous avons perdu entre 30 et 40% de notre chiffre d’affaires à cause des bateaux néerlandais, poursuit le pêcheur français. Si nous avons réussi à sauver les meubles, c’est parce que nous allons pêcher une bonne partie de l’année dans la Manche où la pêche électrique n’est pas encore arrivée.»

Cette bataille pour l’interdiction de la pêche électrique est souvent vue comme une opposition entre pêcheurs artisanaux belges et français et pêcheurs industriels néerlandais. «Moi, je pêche à la ligne depuis 47 ans, réagit le Belge Philippe Mahieu depuis Nieuport. Mon bateau de 12 mètres est équipé de deux lignes que je manipule à la main. J’ai toujours réussi à gagner ma vie de la sorte. Jusqu’à l’arrivée des filets électrifiés.» «Nos bateaux de 14 à 17 mètres sont, eux, équipés de filets qui restent posés sur les fonds marins. Ils ne se relèvent et deviennent actifs que lorsque le courant se lève, commente le Français. Ils pêchent donc deux heures par jour.»

«Faux procès»

Une très grande différence avec les chalutiers néerlandais rentrés au port de Den Helder le vendredi matin après une semaine en mer. Longs de 40 mètres, ils déversent des centaines de kilos de soles vers la criée chaque semaine. «Nous pratiquons aussi de la pêche artisanale car ces bateaux appartiennent à des familles, pas à des sociétés, commente Pim Visser, président de VisNed, la fédération des pêcheurs néerlandais. On nous fait un faux procès en disant que nous détruisons la vie en mer. Grâce à nos filets, nos bateaux consomment 50% de carburant en moins qu’avant et notre pêche est plus sélective.» D’ici deux ans, elle fera pourtant partie de l’histoire.

Pourquoi deux ans? «Parce que le lobby hollandais de la pêche a réussi à obtenir ce délai pour s’organiser», soupire l’eurodéputé français de la France Insoumise Younous Omarjee. (24 heures)