Irlande, la nouvelle frontière de l'Europe

À la chute du mur de Berlin en 1989, on a cru que toutes les barrières en Europe étaient tombées. C’était un leurre. Un mur n’a jamais cessé d’exister, coupant en deux une ville européenne: à Belfast, il sépare le quartier catholique, républicain et indépendantiste du quartier protestant, royaliste, unioniste et loyaliste à Londres. Encore aujourd’hui, pour passer de l’un à l’autre, de lourdes portes d’acier sont ouvertes chaque matin à l’aube et refermées au coucher du soleil.

Les peintures murales aux couleurs vives qui ornent le mur de Belfast sont comme un mémento des «troubles», nom que l’on a donné à la guerre civile qui a fait 3500 morts et des dizaines de milliers de blessés en trois décennies. Aujourd’hui heureusement, ces dessins qui racontent attentats, vengeances et répressions ne sont plus qu’une attraction touristique: les agences de voyage y envoient des groupes de visiteurs les prendre en photo. «Ce mur, c’est une mise en garde contre un passé auquel nous ne voulons absolument pas revenir», nous explique un Anglais d’Oxford, venu le voir avec sa femme et sa fille. Un touriste italien lui fait écho: «Il m’évoque le mur de Berlin. Ça me rend triste.»

Il y a presque cent ans, l’Irlande obtint pour les trois quarts de son territoire son indépendance du Royaume-Uni, au terme d’une sanglante guerre de libération. Elle laissa à Londres une partie de l’île: les comtés septentrionaux qui forment l’Irlande du Nord. Aujourd’hui, cinq millions d’habitants vivent en République d’Irlande et deux millions dans l’Irlande du Nord britannique, qui ont en commun une longue période de misère. Au fil du temps, dix millions de personnes ont émigré de l’île d’Émeraude, surnom qu’elle doit à ses prés baignés de pluie. La plupart sont parties pour les États-Unis. Et puis la guerre, durant 30 ans. Jusqu’à l’accord du Vendredi-Saint en 1998, la frontière entre les deux Irlande était strictement militarisée: 500 km de barbelés, miradors, points de contrôle. La paix l’a rendue invisible.

Les souvenirs de Pettigoe

On quitte l’Irlande du Nord pour entrer en Irlande sans même s’en rendre compte, puisqu’il ne reste que les panneaux de limitation de vitesse pour en témoigner: côté britannique en miles, côté irlandais en kilomètres. Pettigoe, village de 470 habitants à deux heures de Belfast, est le seul centre urbain de l’île par lequel passe la frontière. Presque tout le monde, ici, a eu un père, un oncle ou un frère tué dans les affrontements entre indépendantistes de l’IRA, l’Irish Republican Army, et les unionistes loyalistes à la couronne britannique. Mais aujourd’hui, l’on peut traverser sans encombre le petit pont de pierre sous lequel passe la rivière qui suit la ligne de démarcation. À l’extrémité nord du pont, nous sommes en Irlande du Nord, au Royaume-Uni. À l’extrémité sud, nous sommes en Irlande. Pas de contrôle. On ne ressent aucune différence. Parce que des deux côtés du pont, nous sommes dans l’Europe unie.

Dans le bureau de sa maison dublinoise, l’autrice Catherine Dunne confirme: «Pour moi, la principale contribution de l’Union européenne vis-à-vis de l’Irlande a été de soutenir par tous les moyens le processus de paix.» Elle ajoute: «Mon père et toute sa famille viennent d’Irlande du Nord. Quand j’étais enfant, nous allions leur rendre visite depuis Dublin, mais pendant les Troubles, ce n’était plus possible. Ces dernières années, la frontière n’est plus un problème, elle est moins visible. Et il est désormais facile d’oublier que l’île est divisée.» Sauf qu’en juin 2016, le Brexit est venu menacer la paix irlandaise. Si le Royaume-Uni sort de l’Union européenne, la frontière entre les deux Irlande réapparaîtra, ce qui risque de raviver le conflit et de mettre en péril les progrès accomplis ces vingt dernières années.

L'UE, source de richesse

Celle qui fut une terre d’émigration est aujourd’hui le quartier général européen des géants du web: Google, Facebook, Amazon. Ryanair, la compagnie aérienne à bas coût qui a révolutionné les voyages et le mode de vie sur le continent, symbolise la nouvelle Irlande. «Du point de vue économique, l’Union européenne a fait beaucoup pour l’Irlande», explique Martina Lawless, économiste à l’Institut irlandais de recherche économique et sociale, face au quartier des gratte-ciel qui a surgi sur les docks du port. «En 1972, quand l’Irlande est entrée dans l’UE, le revenu par habitant atteignait à peine 60% de la moyenne européenne. Aujourd’hui, l’Irlande affiche un revenu par habitant de 140% de la moyenne européenne. Nous formons un pont entre l’Atlantique et l’Europe. L’UE a été fondamentale pour le processus de paix. L’union douanière et le marché commun ont fait disparaître les contrôles à la frontière dans toute l’île, ce qui a facilité son intégration.»

#EU4YOU: voyage en vidéo dans les 27 pays membres de l'UE

À Dublin, tout le monde semble d’accord, si l’on en croit notre sondage improvisé sur Gonzalez Trible, principale rue commerçante du centre-ville. «Ce que je pense de l’Union européenne? Elle a ses qualités et ses défauts, mais ici en Irlande, nous sommes heureux d’en faire partie», répond un homme d’un certain âge. «J’adore l’Europe unie», s’enthousiasme une jeune femme. Rousse aux yeux verts, l’archétype même de l’Irlandaise. Le look national n’a pas bougé, contrairement à tout le reste.

Après une série de référendums, le pays le plus catholique d’Europe a autorisé l’avortement, le divorce et le mariage entre personnes du même sexe. Son premier ministre, Leo Varadkar, est le fils d’un immigré indien et homosexuel. Cent ans ont passé depuis la publication de «Ulysse», qui racontait l’histoire de l’humanité en une journée à Dublin, que Joyce ressuscité ne reconnaîtrait pas. Il y a plus de mille ans, ce peuple peu nombreux, mais fier, sauva la civilisation européenne, quand les moines recopièrent les manuscrits en latin qui risquaient de disparaître au début du Moyen Âge. L’UE lui rendit la politesse en apportant paix et prospérité à l’Irlande. Mais tout cela pourrait changer si, en raison du Brexit, le petit pont de Pettigoe devenait la nouvelle frontière de l’Europe. (24 heures)