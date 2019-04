Narva, une enclave russe dans l’Union européenne

Avec ses 60 000 habitants, Narva est la dernière grande ville aux confins orientaux de l’Union européenne. Elle est plus proche de St-Pétersbourg que de Tallinn, la capitale estonienne.

La ville est divisée par un fleuve, au-delà duquel – sur la forteresse d’Ivan le Grand édifiée au XVe siècle – flotte le drapeau russe. En face, du côté estonien, se dresse le fort d’Hermann construit par les Danois, puis pris par les chevaliers teutoniques à l’époque où, au faîte de leur puissance, ils voulaient asseoir leur domination sur la Baltique. Aujourd’hui encore, le fleuve marque une frontière entre deux civilisations.

Une police estonienne qui parle russe

La Narva estonienne est un mélange de ces deux cultures. C’est dans le jardin du musée du fort d’Hermann que la dernière statue de Lénine encore présente en Estonie a été discrètement installée. Jusqu’en 1991, elle trônait au centre-ville. Les autorités ne savaient pas trop quoi en faire. Les autres «Lénine» du pays ont été détruits ou remisés dans des entrepôts. Mais à Narva, supprimer un tel monument serait trop risqué. Même l’idée de le placer dans le parc du musée a longtemps contrarié les deux camps – les Russes se sentaient insultés, tandis que les Estoniens auraient préféré s’en débarrasser pour de bon.

En Estonie, qui compte 1,3 million d’habitants, un citoyen sur quatre est russe. À Narva, 97% de la population est russe. Les Estoniens de souche occupent les postes de policiers, de douaniers et d’agents administratifs. Mais ils doivent tout de même parler russe, faute de se faire comprendre des habitants.

Russes et Estoniens se croisent chaque jour lors du contrôle des frontières, sur le pont qui marque la limite de la ville russe d’Ivangorod, cinq fois moins grande que la Narva estonienne. Les tensions ici sont retombées depuis que les «fourmis» ont cessé de faire de la contrebande de cigarettes. Il y a trois ans, les Estoniens ont installé de hauts panneaux vitrés sur le pont, de leur côté. Avant cela, des petits trafiquants venus du côté russe jetaient du haut du pont la marchandise de contrebande sur les rives estoniennes où un coursier faisait le guet et repartait en scooter avec la marchandise.

L’ordre a aussi été rétabli au niveau du poste routier où seuls quelques camions attendent pour passer la frontière. Grâce à des fonds européens, les Estoniens ont acheté un système qui prévient les chauffeurs de poids lourds de leur heure de passage au contrôle. Désormais, les chauffeurs s’arrêtent aux portes de la ville en attendant un SMS des douaniers les autorisant à se rendre à la frontière. Le trafic avait de toute façon déjà reculé en 2014, quand l’Union européenne avait adopté des sanctions contre la Russie. Avec l’introduction de taxes prohibitives, les habitants de Narva n’ont plus eu intérêt à faire leurs courses de l’autre côté.

Lors des dernières élections législatives début mars, sur de nombreux bulletins, comme d’habitude, le nom de tous les candidats avait été rayé et la mention «Vladimir Poutine, notre président», ajoutée à la main.

Les libéraux ont remporté les élections (près de 30% des voix) devant le Parti du centre, avec lequel des négociations sont en cours en vue d’une coalition. Mais la troisième force du pays est représentée par les conservateurs populistes du parti EKRE, gratifiés de 18% des voix.

«La langue, c’est comme Dieu»

Seule la moitié des résidents de Narva a la nationalité estonienne. Un quart d’entre eux a la nationalité russe tandis que l’autre quart détient un «passeport gris». Ce document leur donne tous les droits – sauf celui de participer aux scrutins nationaux – et les dispense de visa pour la Russie. «Nombre d’entre eux savent, quand ils reviennent d’une visite à l’Est, qu’ils n’auront jamais en Russie la qualité de vie qu’ils ont dans l’Union européenne», explique Tanel Mazur, enseignant dans le seul établissement secondaire de langue estonienne de la ville (les autres sont russes).

Le maire de la ville, Tarmo Tammiste, reconnaît que les Estoniens et les Russes ne vivent pas ensemble, mais côte à côte. Ils lisent des journaux différents, regardent des chaînes de télévision différentes. Lui-même ne sait pas vraiment comment s’y prendre pour les rassembler. «Les jeunes Russes apprennent l’estonien et l’anglais à l’école, mais leur niveau reste faible. Car dès que la cloche sonne la pause, ils parlent uniquement russe.»

C’est à Irene Käosaar, présidente de la Fondation Intégration, subventionnée par l’État («La langue estonienne, pour nous, c’est comme Dieu», affirme-t-elle) que revient la mission de les «convertir» à l’estonien. L’État lui a accordé six millions d’euros pour des cours de langue et des échanges avec des écoles de l’ouest du pays. «Ce qui pose problème, c’est le personnel – nos enseignants sont les plus âgés de tout le pays, avec une moyenne d’âge supérieure à 55 ans. Ils n’arrivent pas à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe», explique Käosaar. Chaque année, la ville perd un millier d’habitants – une partie émigre vers l’ouest et le sud du pays ou à l’étranger (essentiellement en Finlande), et personne ne vient les remplacer.

Uber catapulté par le droit estonien

Les habitants de Narva se plaignent que les responsables politiques font de leur ville un bouc émissaire. En janvier dernier, un mois avant les élections, le gouvernement a introduit une nouvelle loi qui prévoit l’attribution d’une licence de taxi uniquement aux chauffeurs qui parlent estonien.

«Bien que cette loi s’applique à tout le pays, tout le monde a très bien compris qu’elle vise surtout Narva. Ici, aucun chauffeur de taxi ne parle estonien. Et les taxis sont populaires chez nous, car les tarifs sont intéressants par rapport aux transports en commun. Les enfants vont à l’école en taxi tous les jours pour 2.50 euros», explique Siergiej Stiepanow, journaliste dans une radio publique locale. Résultat, du jour au lendemain, des chauffeurs de taxi sans licence ont commencé à travailler pour Uber, Taxify et Yandex.

L’idée de la loi avait été soufflée par le parti de droite Pro Patria, au coude-à-coude avec le Parti populaire conservateur d’Estonie (EKRE) lors des élections de début mars. Ce dernier présente les Russes comme une cinquième colonne menaçante. La minorité russe, elle, le juge fasciste; les défilés de ses sympathisants, avec leurs torches et leurs slogans nationalistes, l’effraient.

Cinquième colonne ou système de corruption

Mart Helme, chef du parti EKRE, nous le dit sans détour: «Les Russes sont trop paresseux pour apprendre l’estonien. Qu’ils ne viennent pas s’étonner ensuite s’ils n’obtiennent pas la nationalité.»

À ces mots, le maire Tammiste perd son sang-froid: «Que Mart Helme aille se faire voir… Les gens, ce ne sont pas des animaux de cirque. Si vous donnez un ordre à une personne, il se peut qu’elle obtempère, mais elle ne sera pas heureuse pour autant.» Pour Tammiste, Narva et l’Estonie ont besoin d’une évolution à long terme, qui nécessite de la patience et la capacité à dialoguer. Mais lui-même en a de moins en moins, de l’une comme de l’autre. Non seulement à cause de la pression politique exercée par les conservateurs, mais aussi des problèmes dans son camp, le Parti du centre, ébranlé par des scandales de corruption.

Le jour même de notre entrevue, des conseillers de son ancien parti ont déposé une demande visant son départ. En six mois, Tammiste a perdu le soutien de vingt conseillers. Il s’est avéré que huit d’entre eux avaient voté pour des arrêtés relatifs au financement d’institutions municipales dans lesquelles ils travaillaient alors qu’ils assuraient des missions pour elles. Le Parti du centre a demandé qu’ils renoncent à leur mandat. Et non seulement ils n’ont pas écouté, mais ils ont convaincu les vingt conseillers restants de partir.

Le système qui mêle la politique au milieu des affaires à Narva est en place depuis de nombreuses années. Edgar Savisaar, président de longue date du Parti du centre, en était l’incarnation. Membre influent du Parti communiste de l’Union soviétique, il a intégré en douceur la scène politique de l’Estonie indépendante en 1991 et en est devenu son premier premier ministre. Sous le gouvernement de Savisaar, le Parti du centre avait passé un accord de coopération avec le parti de Poutine, Russie unie (le nouveau chef du parti y a mis un terme).

Ahto Lobjakas, célèbre commentateur politique estonien, explique la situation: «Nombreux étaient ceux à considérer les membres de ce parti comme des agents du Kremlin. Le réseau de liens entre le monde des affaires et le milieu politique mis en place par Savisaar à l’est du pays était si dense qu’il rappelait même celui de la Transnistrie, colonisée de fait par les Russes. Quand Savisaar était encore aux manettes du parti, c’est-à-dire durant les deux premières années qui ont suivi l’annexion de la Crimée, c’était le moment idéal pour Poutine pour marcher sur l’Estonie avec ses «petits hommes verts» et répéter le scénario ukrainien. Mais cela ne s’est pas passé ainsi. Et cette occasion ne se représentera pas, Poutine n’aura pas de seconde chance», juge Lobjakas.

L’arène européenne

L’Estonie reste l’un des pays les plus impliqués dans la politique de défense commune de l’Union européenne. Les responsables politiques estoniens soulignent la réalité de la menace représentée par leur voisin russe.

Mais le Parlement européen est également une arène dans laquelle ils se battent pour obtenir le soutien et des Estoniens, et des Russes. Yana Toom, eurodéputée du Parti du centre, prorusse, passe pour la porte-parole des intérêts de Moscou. L’été dernier, elle a critiqué le rapport du Parlement européen demandant la suspension de l’utilisation des logiciels Kaspersky Lab, qui permettent au Kremlin d’infiltrer les ordinateurs de particuliers. Elle a attiré l’attention sur le fait que cette société, en collaboration avec Europol, a permis de repérer de nombreux délits sur internet.

À l’autre extrémité, il y a les membres du Parti de la réforme d’Estonie. L’an dernier, leur eurodéputé Urmas Paet a appelé à faire preuve de «moins de naïveté» vis-à-vis de la Russie, qui intensifie sa propagande à l’encontre des pays de l’Union européenne. «Au Parlement européen, une exposition était consacrée à la perspective russe sur la guerre en Syrie. Mais pourrions-nous imaginer une exposition similaire à la Douma, qui présenterait le point de vue européen sur les événements politiques actuels?», a demandé Paet. (24 heures)