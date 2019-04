Plovdiv, le berceau de l'Europe propulsé capitale de la culture

Plovdiv est la seconde plus grande ville bulgare, après la capitale Sofia. C’est aussi l’une des plus vieilles villes d’Europe. En janvier dernier, elle a été couronnée capitale européenne de la culture pour l’année 2019 en duo avec une autre ville millénaire, l’italienne Matéra.

Cette année qui s’annonce riche en événements a démarré par un spectacle baptisé «Nous sommes toutes les couleurs», réunissant 1500 artistes. Plovdiv, dont les premières traces d’existence en tant que village remontent à 8000 ans, est un savant mélange de populations et de culture. À chaque coin de rue, des vestiges de l’époque romaine ou ottomane rappellent le rôle joué par cette ville, carrefour du commerce, au fil des siècles. Plovdiv n’a jamais rien renié de son passé.

Deux anecdotes résument l’esprit de ses habitants. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie et la ville de Plovdiv en tête ont fait barrage au projet nazi de «nettoyage ethnique» de l’Europe en protégeant la communauté juive. Après l’effondrement du bloc soviétique, les habitants de Plovdiv ont longuement débattu pour savoir s’il fallait abattre la statue du soldat russe érigée au sommet de l’une des collines en souvenir de la libération de la ville par l’Armée rouge. Finalement, il a été décidé de ne pas renier cette page d’histoire et de l’additionner aux précédentes.

Ville de lumière

Atanas Hranov, peintre et sculpteur: «Je me suis toujours vu comme un artiste européen même quand on était isolé dans le bloc socialiste.»

À l’heure où les Européens s’interrogent sur ce qui fait leur identité commune, les artistes bulgares, eux, trouvent la réponse dans leur art. Les couleurs s’y mélangent sans s’y écraser. Pour eux, la question de l’identité n’est pas politique bien qu’elle s’inscrive dans le champ de l’Histoire. «Je me suis toujours vu comme un artiste européen même quand on était isolé dans le bloc socialiste», explique le peintre et sculpteur Atanas Hranov. Les artistes n’ont pas la même perception des frontières. C’est ce que confirme la fondatrice du festival de jazz de Plovdiv, Miroslava Katsarova. «Ils vivent dans l’espace de l’esprit», rappelle-t-elle. Un esprit qui illumine Plovdiv et en fait une ville de lumière.

Les événements prévus à l’occasion de cette année européenne devraient doper le tourisme. La ville s’attend à accueillir deux millions de visiteurs en 2019, soit le double des années précédentes. Le programme de capitale européenne de la culture qui vise à mettre en scène la richesse et la diversité du patrimoine matériel et immatériel de l’Europe est une aubaine pour les villes sélectionnées. Plovdiv a bénéficié de financements européens pour bâtir de nouvelles infrastructures, rénover des bâtiments historiques et mettre sur pied près de 300 concerts et expositions. (24 heures)