500 hectares partis en fumée dans le sud

Un incendie a parcouru depuis mercredi quelque 500 hectares de pinède et garrigue et nécessité l'évacuation de 400 personnes près de Saint-Pons-de-Mauchiens, dans le sud de la France, et la prudence restait de mise jeudi en raison de vents assez forts, a-t-on appris auprès des pompiers.

«Le feu a été fixé et sa propagation stoppée» au cours de la nuit, ont indiqué les pompiers jeudi matin tout en disant s'attendre à un «vent du nord assez fort» dans la journée: «compte tenu des conditions météo du jour la plus grande prudence est appelée».

HÉRAULT : Très important feu de végétation en cours à Saint-Pons-de-Mauchiens. +250 hectares brûlés, 500 personnes évacuées à Villeveyrac. pic.twitter.com/uuvNdCY3mA — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 9 août 2017

Sur place près de 200 pompiers étaient toujours engagés. Au plus fort du sinistre, mercredi en fin de journée, environ 800 hommes ont été mobilisés.

L'incendie, situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier, s'est déclaré en début d'après-midi mercredi.

Quelque 400 personnes ont été évacuées préventivement mercredi après-midi d'un camping et de certaines habitations.

Feu de garrigue à Saint-Pons-de-Mauchiens et Villeveyrac : 500 hectares parcourus, 400 personnes évacuées https://t.co/oNAegG2ICk — Sophie Peretti (@PerettiSophie) 9 août 2017

(afp/nxp)