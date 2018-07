A Versailles, Macron risque d'asseoir encore son image de roi

Le lustre fait déjà polémique. Tout comme le coût, estimé à près de 300 000 euros. Comme il l’avait fait il y a tout juste un an après sa victoire présidentielle, Emmanuel Macron s’adresse ce lundi au parlement réuni en congrès à Versailles pour faire un point d’étape de son mandat. Sire, un décalage?

Edito: L’autre moitié de la France à reconquérir

Ce speech, qui s’apparente aux discours américains annuels sur l’état de l’Union, n’est pas du goût de tous. Les élus de la France insoumise boycotteront la séance et les communistes iront manifester pour dénoncer cette adresse du «monarque» à son peuple. Un rendez-vous qu’un Français sur deux juge carrément inutile.

Le président des riches

Le timing tombe mal. Le président se rend au château au moment même où l’Élysée annonce le report d’un plan longtemps attendu pour combattre la pauvreté. Pire: la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn avait laissé entendre, avant de se reprendre, que ce report était dû… au parcours des Bleus en Coupe du monde, Emmanuel Macron s’étant réservé la possibilité de se rendre en Russie pour les y applaudir. «L’équipe de France n’a pas besoin d’Emmanuel Macron pour gagner. En revanche, les pauvres ont besoin d’un président», avait dénoncé le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Quatorze mois après son arrivée au pouvoir, le chef de l’État apparaît de plus en plus comme «le président des riches».

«Emmanuel Macron atteint son plus bas niveau depuis le début du quinquennat», note le politologue Bernard Sananès. Le président de l’institut Elabe relève qu’il est maintenant à trois points seulement du niveau de François Hollande à la même période. Le fossé était déjà apparu avec les classes populaires. Il gagne désormais les classes moyennes. Seuls 29% des Français estiment que sa politique est juste, relève une étude Odoxa. «Emmanuel Macron aura du mal à se défaire de cette étiquette de président des riches sauf s’il parvient à faire apparaître qu’il est un président efficace», analyse Céline Bracq, la directrice-générale de cet institut de sondages. Mais l’affaire n’est pas gagnée: pour 75% des Français, Emmanuel Macron n’est pas proche des gens. «Même son image de compétence est désormais atteinte», poursuit Céline Bracq. «La moitié des Français le jugent encore compétent mais il perd dix points sur ce critère.»

Ces dernières semaines ont précipité la chute. Une vidéo dans laquelle Emmanuel Macron lance que les aides sociales coûtent «un pognon de dingue» sans pour autant être efficaces, une polémique sur l’installation d’une piscine au Fort de Brégançon où le couple présidentiel passera ses vacances, une autre sur l’achat pour un demi-million d’euros de vaisselle neuve: tout cela a creusé la distance. «Une polémique en soi n’a généralement que peu d’impact. Mais quand toutes vont dans le même sens, cela finit par dessiner l’image d’un président au-dessus de l’eau», poursuit Céline Bracq.

Le gratin et les nouilles

Même parmi ses soutiens d’hier, certains ont pris leurs distances. Dernier en date: Jean-Louis Borloo. «Mon sentiment, c’est qu’on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité», a averti récemment l’ancien ministre dont le plan pour les banlieues n’a pas été plébiscité par l’Élysée. Et d’ajouter même ce tacle à l’adresse du héraut des «premiers de cordée»: «Il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles.»

De fait, malgré le train des réformes menées tambour battant depuis un an, les inégalités ne font que se creuser. Les cinq cents plus grandes fortunes de France représentent désormais 30% du PIB. Leur richesse cumulée a progressé de 140% en dix ans.

Malgré son dévissage dans l’opinion, Emmanuel Macron garde un atout de taille: ses adversaires restent englués dans un paysage politique en ruines. Les Français estiment qu’aucun des leaders de l’opposition n’est en mesure de faire mieux que lui. (24 heures)