Après 50 assassinats, «l’ange de la mort» a «arrêté de compter»

Combien de patients a-t-il empoisonnés? Niels Högel ne se souvient plus. «À partir de 50, j’ai arrêté de compter», avait confié l’ancien aide-soignant à un de ses codétenus. Le tribunal d’Oldenburg l’a condamné ce jeudi à la perpétuité pour 85 assassinats dans deux hôpitaux de Basse-Saxe. «La dimension de vos crimes dépasse notre entendement, monsieur Högel», a lâché Sebastian Bührmann, le président. Certes, les experts psychiatriques avaient décelé un trouble de la personnalité. Mais ils ont estimé qu’il était responsable de ses actes.

Le bilan de ce tueur en série est sans doute bien supérieur à 85. Niels Högel a assassiné entre 200 et 300 malades, estiment les enquêteurs qui ont épluché la liste des décès survenus à ses heures de service entre 2000 et 2005.

«L’ange de la mort» pénétrait la nuit dans les chambres des malades. Il leur injectait des surdoses de médicaments pour que le cœur s’arrête de battre. Ensuite, il tentait de les réanimer pour prouver ses compétences. Un jour, il a même écarté manu militari un jeune médecin de l’unité de soins intensif pour reprendre en main une réanimation. «Il a été félicité par la hiérarchie», se souvient Frank Lauxtermann, un ancien collègue de l’Hôpital d’Oldenburg. Surnommé «secouriste Rambo», il était très apprécié. «Il avait une grande gueule et ça se passait bien aux Urgences», dit-il.

Le procès d’Oldenburg – le deuxième dans cette affaire – a été celui du monde hospitalier et de sa loi du silence. Le président du tribunal a parlé d’une «amnésie collective». Dès le début, en 2001, les personnels s’étaient pourtant déjà inquiétés d’une multiplication des réanimations et des décès dans l’hôpital. Craignant d’être repéré, Niels Högel s’était fait porter malade.

«Il part trois semaines en maladie et les décès chutent. Quand il revient, les réanimations reprennent de plus belle», s’étonne Gaby Lübben, l’une des avocates des parties civiles. «J’appelle cela de la complicité d’homicide», dit-elle. Malgré les doutes, aucune enquête interne n’est diligentée. Plutôt que de le contrôler, on préfère s’en débarrasser. Il est muté dans l’autre hôpital, à Delmenhorst, avec les «recommandations» de ses supérieurs!

Dès son arrivée, les réanimations et les décès se multiplient. Lorsqu’une collègue arrive enfin à le confondre, en 2015, la direction prévient la police. Mais Högel pourra exercer encore quelques jours en empoisonnant ses dernières victimes… «Tous les gens qui savaient doivent répondre de leurs actes devant la justice», rage Andrea Wennecker, la fille d’une victime.

Cette affaire a également révélé les dysfonctionnements de la justice. Le Parquet – qui s’est excusé depuis – n’a jamais voulu «creuser» davantage après la première condamnation de Högel à perpétuité en 2015 pour deux assassinats et deux tentatives d’assassinats.

L’obstination de Kathrin Lohmann permettra de révéler la dimension du crime. Elle fera exhumer le corps de sa mère pour prouver, grâce à des analyses ADN, l’empoisonnement. La justice a été forcée de relancer l’enquête en procédant à l’exhumation de 134 corps dans 67 cimetières. Suite à quoi Niels Högel a reconnu qu’il était l’auteur de plus de 100 assassinats.

«Je vous souhaite à tous de retrouver la paix intérieure que vous méritez», a déclaré «l’ange de la mort» lors de la dernière audience en s’adressant aux centaines de parents de victimes venus le voir «dans les yeux». Mais beaucoup d’entre eux ne connaîtront jamais la vérité sur le décès de leur proche car un grand nombre de corps ont été incinérés.

