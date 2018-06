Ariège: les corps du père et de sa fille retrouvés

Le mystère des disparus de l’Ariège est enfin résolu. Les corps de Christophe O. et de sa fille Célia, âgée de 18 ans, ont été retrouvés par les enquêteurs. Ils n'avaient plus donné signe de vie depuis le 30 novembre dernier.

Les corps ont été retrouvés dans l'Aude, selon plusieurs médias français. Les gendarmes auraient suivi les indications d’une des quatre personnes en garde à vue depuis lundi. Ils ont ouvert la fosse septique d’une maison abandonnée, non loin de l’endroit où avait été retrouvé la voiture incendiée de la victime.

Un piège tendu

Plusieurs agresseurs auraient tendu un piège et prétexté un rendez-vous professionnel pour attirer le père dans un endroit isolé. Selon La Dépêche du Midi, l'homme, un jardinier-paysagiste de 46 ans, aurait ensuite été battu à mort à coup de barre de fer. Les assassins auraient abattu d’un coup de fusil sa fille qui l'accompagnait.

Les personnes interpellées lundi seraient trois hommes et une femme : une infirmière de 57 ans et son ex-compagnon, un mécanicien de 47 ans, l'ancien mari de l'infirmière et un ami du mécanicien. Selon La Dépêche, qui cite une source proche de l'enquête, cette femme aurait eu une relation «tumultueuse» par le passé avec la victime. Christophe O. lui aurait emprunté 10'000 euros.

Cependant, la piste d'un drame familial n'est pas encore complètement écartée. Le père était fragilisé par un divorce difficile et possédait un passé dépressif. Sa fille l'avait rejoint l'été dernier.

Le jour de leur disparition, Christophe O. et Célia avait quitté leur domicile de Mirepoix pour se rendre à une gare proche de là. La fille devait prendre le train pour retrouver son petit-ami à Toulouse. Leur voiture avait été retrouvée incendiée à Puivert dans l'Aude le soir même. (nxp)