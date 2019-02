Au grand débat, la France s’offre une thérapie de groupe

Ce jour-là, mardi 12 février, il y avait 189 réunions publiques organisées en France dans le cadre du grand débat. Quelque chose comme dix ou vingt mille citoyens qui se retrouvent pour discuter à travers le pays: à mi-chemin d’un exercice qui a commencé le 15 janvier et s’achèvera le 15 mars, c’est la moyenne quotidienne, week-end compris, d’une mobilisation politique sans précédent qui représente déjà un succès du point de vue de la participation.

Glissons-nous dans une de ces réunions. À Montfermeil par exemple. C’est une petite ville de 28 000 habitants dans la banlieue parisienne, la rencontre est organisée par la Mairie – «Il n’y a pas de questions interdites», précise l’invitation de manière engageante.

Il est 19 h, dans la salle de gym, on découvre une petite foule d’un peu plus de 100 personnes invitées à prendre place autour de tables selon les thèmes qui nous intéressent: démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses, organisation de l’État, transition écologique. Pour ceux qui ne veulent pas des thèmes imposés par l’Élysée, il y a le choix sujets libres. «Ah, moi, c’est la fiscalité!» tranche un monsieur d’un ton décidé. On le suit…

«Vous, le Suisse neutre!»

À table, on se retrouve à neuf, un peu embarrassés, ce n’est que plus tard qu’on fera connaissance. Il y a deux couples: Fatima et Johnny ainsi que Claude-Charles et Saadia; deux amies de travail: Zoulika et Béa; deux personnes seules: Angela et Patrick. Nous ne sommes pas très jeunes, Johnny le benjamin a 47 ans, Claude-Charles en a 77. Quand il s’agit de nommer un rapporteur pour consigner la discussion, tous désignent celui qui a sorti son calepin. Ça tombe bien, il est journaliste: «En plus de ça vous êtes Suisse, donc vous êtes neutre!» Va pour la neutralité.

C’est Angela qui ouvre les feux, elle travaille dans une banque et ne vient pas les mains vides. Certes, elle grommelle que «vous verrez, ça ne donnera rien ce grand débat», mais elle a tout préparé, consulté des gens autour d’elle, noté leurs remarques et se considère la porte-parole de leurs propositions. À tout bout de champ, elle se penche sur l’épaule du «rapporteur» pour vérifier s’il n’oublie rien. On finira par en rigoler. Pourtant, ça ne plaisante pas. La première proposition est une TVA proportionnelle au revenu. L’idée paraît absurde et impraticable, mais Angela a tout prévu: «Chacun aurait une carte Vitale (ndlr: la carte d’assurance) qu’il produirait à chaque achat pour calculer de manière anonyme son taux individuel.» L’idée enthousiasme autour de la table, tous sont d’accord.

Johnny et la fiscalité

Tous sont d’accord aussi pour exclure l’idée de rétablir les finances publiques en augmentant les impôts. C’est un non massif. À part la TVA, dont le produit baisserait, ils mettent aussi en cause l’impôt sur les plus-values immobilières – là, c’est surtout Johnny qui défend l’idée, mais les autres le soutiennent…

L’étape suivante du questionnaire est donc la plus délicate: si on veut baisser les impôts et réduire la dette, où économiser? Il y a d’abord la réponse facile: les dépenses des élus, leurs avantages, la retraite des anciens présidents. «Valéry Giscard d’Estaing, avec son secrétariat, son chauffeur et son service de sécurité, nous coûte un million d’euros par an», s’indigne Claude-Charles, qui détaille aussi les salaires des 350 hauts fonctionnaires de Bercy, le Ministère des finances.

Puis viennent les mesures plus difficiles: tailler dans les dépenses sociales? Non, disent-ils tous, mais Claude-Charles lâche le mot: «Il faut les encadrer», et Patrick ajoute: «Très sévèrement, car il y a beaucoup de profiteurs, ce sont des petites sommes mais les petites rivières font les grands fleuves.» L’autre domaine dans lequel ils sont prêts à économiser, c’est la Défense: «On n’a pas à intervenir dans les pays étrangers», tranche Angela.

Autour de la table, Angela, Patrick et Claude-Charles sont ceux qui mènent la discussion. Quand Saadia tente de parler, son compagnon lui glisse: «Attends, laisse les gens parler…» Pourtant, elle tient bon, et comme mesure pour financer les dépenses sociales, elle ose critiquer les 35 heures – c’est la seule autour de la table: «Je pense qu’on aurait dû rester à 39 heures.» Zoulika et Béa aussi sont peu loquaces, elles approuvent le plus souvent, avec des nuances plus ou moins formulées, sauf quand Angela propose de retirer les allocations familiales aux parents dont les enfants «excusez-moi mais foutent la merde». Là non, Zoulika s’oppose: «Il faut aider les parents, mais pas couper l’argent, c’est leur salaire!»

Avec Béa, elles soupirent que l’aide aux petits revenus est mal faite. Toutes les deux, depuis qu’elles travaillent à plein temps à la commune, elles ont moins d’argent qu’auparavant. «La prime d’activité, pour 1 euro de trop tu la perds», se désole Béa, et on sent que dans la critique, il y a du vécu…

Au fil du temps, l’ambiance s’est réchauffée autour de la table, on rigole, on refait la France, on taille ici, on ajoute là… Le maire vient saluer les gens, discrètement, sans s’imposer, et après deux heures de discussion, les organisateurs détaillent la manière dont ils vont recueillir les propositions pour les transmettre. Il est bientôt 22 h, les mains se serrent avec effusion, tous promettent au rapporteur de ne pas l’oublier s’ils viennent en Suisse, il y a de la chaleur dans l’air.

«Raconter pour soulager»

Avant de partir, on s’approche du maire, Xavier Lemoine, un chrétien-démocrate qui ne cache pas ses critiques envers Emmanuel Macron. «Mais quel que soit mon avis sur le président, je n’avais pas le droit de refuser à la population l’occasion de s’exprimer.» Et comme on est en France, il pratique l’art si particulier de la citation. «Molière a dit: «À raconter ses maux, souvent on les soulage.» C’est la première vertu d’un tel débat, j’espère qu’il y aura d’autres suites.» À vrai dire, c’était Corneille. Qu’importe, la citation était élégante. (24 heures)