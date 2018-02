Avec la bataille du rail, la France s’attaque à la mère des réformes

«Le temps est venu d’oser la réforme nécessaire!» Le ton est volontaire, mais derrière son pupitre, à Matignon, les mains d’Édouard Philippe s’agitent ce lundi dans tous les sens, trahissant la nervosité extrême du premier ministre. Le chef du gouvernement s’attaque à «la» mère des réformes, celle qui imprimera le devenir du quinquennat.

Celle qui pourrait presque faire passer la réforme du marché du travail pour une promenade de santé. Celle sur laquelle son mentor, Alain Juppé, s’était cassé les dents il y a déjà vingt-trois ans, quand il occupait le même poste et qu’il avait dû reculer après de longues semaines de paralysie du pays. Neuf mois après avoir conquis le pouvoir, c’est le moment ou jamais pour l’Exécutif de s’attaquer à la SNCF. «La situation est alarmante pour ne pas dire intenable», juge Édouard Philippe en reprenant l’essentiel du diagnostic de Jean-Cyril Spinetta, l’ancien PDG d’Air France qui avait été mandaté pour se pencher sur l’état du rail. «Le chemin de fer coûte de plus en plus cher pour un service qui marche de moins en moins bien», résume le premier ministre.

Objectif: l’été prochain

Ces premières annonces n’étaient censées poser que le calendrier et la méthode de travail. Mais elles ont déjà entraîné les premières secousses. Et pour cause: le gouvernement a décidé de recourir aux ordonnances, cette méthode qui permet de légiférer plus vite, en limitant le pouvoir des parlementaires à la ratification d’un texte préparé par l’Exécutif. L’objectif? Aboutir dès l’été prochain. Le chantier vise notamment à préparer la SNCF à l’ouverture programmée à la concurrence, d’ici à la fin de l’année. En France, le transport ferroviaire coûte 30% plus cher qu’ailleurs, rappelle l’Exécutif. La dégradation du service est allée de pair avec un «endettement vertigineux»: de 20 à 50 milliards d’euros en vingt ans. Le TGV reste une fierté nationale. Mais sur 20% du réseau, la vétusté des lignes oblige les trains à ralentir.

Quant au statut des cheminots, il fait partie du «top 10» des polémiques françaises. «Le monde n’est plus comme avant», rappelait ce week-end Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture, en faisant valoir que certains paysans n’auront pas de retraite. Édouard Philippe a retenu la leçon: le gouvernement ne touchera pas au statut actuel des salariés. Mais les nouveaux embauchés n’auront plus droit au régime spécifique (lire ci-dessous) et seront soumis comme tout le monde au seul code du travail.

Situation explosive

En revanche, les petites lignes locales ne seront pas supprimées comme le préconisait le rapport Spinetta. Pas question de se mettre à dos les élus locaux qui s’apprêtaient à défendre bec et ongles leur desserte. «Il faut reconnaître que l’entreprise a de gros problèmes financiers», nous confiait dès la semaine dernière le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. «Les besoins ont changé, l’ouverture à la concurrence, que nous n’avons pas voulue, est une nécessité à laquelle il faut s’adapter. Mais il y a des enjeux sociétaux derrière cette réforme. Notamment l’aménagement du territoire.» Et le leader du premier syndicat français du privé de rappeler la situation politique toujours explosive: «Dans les zones rurales où les services publics disparaissent, le Front national fait 30 ou 40%.» Cela n’empêche pas la CFDT, qui refuse que l’on assimile les cheminots à des privilégiés, d’appeler déjà à une première journée d’action le 12 mars. La CGT annonce de son côté une grève pour le 22 mars.

Le gouvernement est conscient de vivre une séquence décisive. «Les mois qui viennent seront déterminants», indique une source proche du gouvernement qui refuse de vendre encore la peau de l’ours. «On ne peut pas savoir comment les choses vont se passer. Mais il y a une majorité silencieuse qui attend de la fermeté sur ces sujets qui n’ont pas été traités depuis vingt ans. Cette réforme devra évidemment être équilibrée, mais si nous n’allons pas au bout, il y aura une déception.» Et de mettre en exergue le «momentum» particulier, avec une opposition qui campe aux extrêmes. «Les Français ont pris conscience que si nous échouons, ceux qui seraient amenés à nous remplacer ne leur feraient pas forcément envie.» «C’est comme en amour», ajoute encore cette source. «Il faut prendre la bonne décision, mais il faut aussi que ce soit le bon moment.» (24 heures)