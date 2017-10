Barcelone va faire appel contre l'article 155

Espagne Opposé à la sécession, le gouvernement espagnol est décidé à prendre les rênes de la Catalogne. Voici les étapes, d'ici vendredi, de ce processus explosif. Plus...

Catalogne Un représentant unique nommé temporairement par Madrid pourrait gouverner la Catalogne dès que l'article 155 sera approuvé par le Sénat. Plus...

Indépendantisme Stupeur et inquiétude. Madrid a fait arrêter deux leaders séparatistes et enclenché la procédure pour suspendre le président de la Catalogne. Plus...