Berlin à son tour pris au piège du cas Puigdemont

Faut-il livrer Carles Puigdemont à la justice espagnole? L’ancien président de Catalogne est-il un prisonnier politique ou un criminel? Après la Belgique, c’est au tour de l’Allemagne de se confronter au cruel dilemme d’une demande d’extradition très controversée.

Après son arrestation dimanche près de la frontière danoise, le sort de Carles Puigdemont est désormais aux mains de la justice régionale du Schleswig-Holstein (région de son arrestation). Ce sont les juges de la Cour d’appel qui décideront de son extradition ou de sa libération dans les 60 jours. Selon le porte-parole du Parquet, aucune décision n’est attendue avant Pâques en raison des vacances.

La porte-parole a confirmé lundi que le mandat d’arrêt a bien été lancé pour «rébellion et détournement de fonds publics» par la justice espagnole. Or, ce document sera la base juridique qui permettra aux juges allemands de prendre une décision. Selon le vice-président du Tribunal de Schleswig, Ralph Döpper, on attend de la justice espagnole qu’elle présente les documents qui justifient cette extradition. Par ailleurs, les infractions reprochées à Puigdemont doivent également être poursuivies en Allemagne. Or, le terme de «rébellion» laisse une grande marge d’interprétation à la justice. En effet, ce terme n’est pas connu dans le droit allemand. Il équivaudrait à la «haute trahison», qui est punie en cas d’utilisation de la violence contre l’ordre public et serait difficile de reprocher à l’ancien président catalan.

En revanche, le détournement de fonds publics est poursuivi en Allemagne. Mais Puigdemont a-t-il détourné de l’argent public à des fins personnelles ou bien utilisé cet argent à des fins politiques? Là encore, les juges ont une marge d’interprétation. Mais si l’Allemagne livrait Puigdemont sous ce motif, l’Espagne ne pourrait pas le poursuivre pour «rébellion» et il pourrait alors échapper ainsi à une lourde condamnation.

Une demande d’asile ne sera pas déposée, a confirmé son avocat Alonso-Cuevillas, cité par la presse espagnole. Les autorités allemandes estiment qu’un recours auprès de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés n’aurait d’ailleurs aucune chance d’aboutir et qu’il ne bloquerait pas la procédure.

Berlin soutient Madrid

Quant au gouvernement allemand, il continue de manifester un soutien sans faille à Madrid, comme il le fait depuis le début du conflit. «L’Espagne est un État de droit», a insisté Steffen Seibert, le porte-parole d’Angela Merkel. Le problème catalan doit être résolu «dans les règles du droit et de la Constitution espagnole», a-t-il ajouté.

Pour la presse, l’affaire est justement politique. Le système du mandat d’arrêt européen, instauré en 2004, a été conçu comme un instrument pour faciliter les extraditions de criminels ou de terroristes, non pas comme un outil pour régler des conflits politiques avec l’aide de la justice d’autres membres de l’Union, estiment de nombreux commentateurs. «Le tribunal doit avoir le courage de refuser cette extradition», estime ainsi le quotidien de la gauche libérale Süddeutsche Zeitung.

Classe politique divisée

L’affaire divise par ailleurs la classe politique. Tandis que le conservateur européen Elmar Brok (CDU) appelle à l’extradition immédiate de Puigdemont pour avoir «bafoué la Constitution», la gauche radicale (Die Linke) réclame sa libération. «Cette poursuite est motivée politiquement. C’est une honte», dénonce Andrej Hunko, porte-parole à l’Assemblée fédérale.

Une «rebelle» catalane sur sol suisse?

Le mercredi 21 mars, la justice espagnole inculpait 25 indépendantistes catalans, 13 d’entre eux pour rébellion (ceux qui ont organisé le référendum catalan) et 12 pour désobéissance (ceux qui ont voté pour l’organisation du référendum).

Alors que parmi les «rebelles», cinq sont déjà sous les verrous, des mandats d’arrêt européens et internationaux ont été émis contre six personnes qui ne sont plus sur le sol espagnol. Outre Carles Puigdemont, il y a Marta Rovira, la secrétaire générale de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC). Une figure importante de l’indépendantisme catalan. Se trouve-t-elle en Suisse? C’est ce que clament tous les médias ibériques depuis trois jours, certains citant comme source «l’entourage de Marta Rovira». Elle devait se présenter devant le juge vendredi, mais elle a préféré s’en aller. «L’exil sera un chemin difficile, mais c’est la seule façon de récupérer ma voix politique», écrit-elle sur le site de son parti. Dimanche, elle expliquait encore son choix sur Twitter, sans indiquer le lieu de son exil.

Missatge de la Marta:



Moltes gràcies pel vostre suport. No defallirem.

Lluitarem perquè tothom pugui tornar a casa amb llibertat, per viure en un país que respecti els drets polítics de tothom, pensi el que pensi, parli el que parli, vingui d’on vingui. — Marta Rovira Vergés???? (@martarovira) 24 mars 2018

Si elle est bien en Suisse, que risque la politicienne catalane? À Berne, le Département fédéral de justice et police, par la voix de son porte-parole, Folco Galli, refuse d’infirmer ou de confirmer que Madrid ait transmis une demande auprès du gouvernement suisse à propos de Marta Rovira. Il assure que si tel devait être le cas, une telle demande serait examinée «de manière approfondie» afin de voir si les délits reprochés permettent une entrée en matière. Mais Folco Galli rappelle au passage que la Suisse, comme d’autres pays, ne considère pas le «délit politique» comme un motif d’extradition. Une source diplomatique espagnole affirme ignorer si l’indépendantiste catalane se trouve dans notre pays mais souligne que «les faits reprochés dans l’acte de la Cour suprême incluent des actions concrètes. Les juges ne poursuivent pas ces personnes pour avoir exprimé leurs idées politiques.» Selon ce texte, Marta Rovira est inculpée au motif de «rébellion», tout comme Carles Puigdemont.

Dans le document de la justice espagnole, on trouve aussi le nom d’Anna Gabriel, l’ancienne députée catalane d’extrême gauche, poursuivie, elle, pour «désobéissance». Cette dernière, qui a rejoint les bords du Léman il y a un mois, ne fait en revanche pas l’objet d’un mandat d’arrêt international. À Genève, l’entourage d’Anna Gabriel ne commente pas la fuite de Marta Rovira.

On apprenait en outre lundi que le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération, Alfonso Dastis, sera en visite de travail à Berne le 23 avril à l’invitation de son homologue suisse, Ignazio Cassis. C.M./A.A. (24 heures)