Bien que non éligible, Berlusconi joue l’éternel retour

Omniprésent sur toutes les chaînes de télévision pour promettre des lendemains qui chantent, Silvio Berlusconi est, politiquement, ressuscité. À près d’un mois des élections législatives – elles auront lieu le 4 mars – «Sua Emittenza» se retrouve en effet à la tête d’une coalition de droite donnée en tête dans les sondages, avec 36% des intentions de vote.

Silvio Berlusconi n’est pourtant pas éligible en vertu de sa condamnation pour fraude fiscale. Il se présente donc comme «l’entraîneur de l’équipe (ndlr: de ministres)» qu’il enverra sur le terrain. Et le pèlerinage quotidien des autres leaders de droite dans sa demeure milanaise démontre, s’il en était besoin, qu’il est bien, à 81 ans, le maître du jeu.

La présence de son nom sur le logo de la droite vaut, à elle seule, entre 5 et 10% de voix en plus. Alors que la gauche se prépare à une défaite historique, Berlusconi apparaît comme le seul rempart contre l’arrivée au pouvoir du Mouvement 5 étoiles (M5S) fondé par le comique Beppe Grillo et, selon lui, «pire que les communistes d’autrefois».

Alliance politique

Miracle politique, l’ex- «Cavaliere» (il a perdu son titre après sa condamnation pour fraude fiscale) a réussi à signer une alliance politique avec la Ligue et deux partis mineurs, Fratelli d’Italia et UDC. Devenue parti national et non plus mouvement régional, l’ancienne Ligue du Nord est désormais alignée sur les positions du Front national qui diffèrent pratiquement sur tout de celles de Forza Italia, le parti de Berlusconi: fiscalité, retraites, législation du travail, droits de succession, relations avec l’Europe, euro… Mais avec patience, «Sua Emittenza» minimise toutes les intempérances du volcanique leader de la Ligue, Matteo Salvini.

Une méthode qui a caractérisé tous les gouvernements Berlusconi: promettre tout et son contraire pour gagner les élections… et compter sur la providence pour gouverner.

Changement d’image

Si la recette est ancienne, l’image de Silvio Berlusconi a toutefois changé dans la Péninsule. Certes, les liftings de trop, les implants capillaires et les couches de fond de teint qui lui donnent un air de momie font sourire. Mais il a eu de graves ennuis de santé et a dû lutter pour défendre son empire des attaques de Vincent Bolloré (groupe du même nom, Vivendi, Canal+). Honneur au vieux guerrier. Il a mis en sourdine son registre improbable d’éternel «Latin lover» pour endosser le rôle rassurant de grand-père.

Ses casseroles judiciaires sont désormais lointaines et ses premiers gouvernements ont le goût sucré des années d’avant la crise. Il continue de séduire les personnes âgées dans un pays de plus en plus vieux où les jeunes votent moins que les anciens. En Europe également, le Berlusconi nouveau est arrivé. «Mon cher Silvio, quelle joie de te revoir!»: c’est un Jean-Claude Juncker tout miel qui a accueilli lundi 22 janvier le vieux leader pour son grand retour à Bruxelles. Et tout le gratin du Parti populaire européen (PPE) a mis les petits plats dans les grands pour le dîner organisé dans un grand hôtel de la capitale belge afin de célébrer la renaissance politique du fils prodigue.

Oublié le discours au Parlement européen au cours duquel Berlusconi avait traité Martin Schulz de «Kapo» et les 38 lois «ad personam» destinées à le protéger de la justice; oubliés les scandales sexuels et les plaisanteries de corps de garde sur les formes généreuses d’Angela Merkel; oubliées l’Italie au bord de la faillite et les pressions de l’Europe pour le contraindre à démissionner en novembre 2011.

Ses plus féroces ennemis reconnaissent désormais l’honneur des armes à l’ancien président du Conseil. À droite, Bill Emmott, rédacteur en chef de The Economist, la bible de la City, et auteur d’une célèbre couverture intitulée «Pourquoi Berlusconi est incapable de gouverner l’Italie», reconnaît que «Sua Emittenza» pourrait devenir le «sauveur de la Péninsule».

Tout sauf Di Maio

À gauche, Eugenio Scalfari, fondateur du quotidien La Repubblica qui a combattu Berlusconi durant vingt ans, avoue qu’il voterait sans hésiter pour ce dernier plutôt que pour Di Maio, le candidat de M5S.

Même si la coalition de droite arrivait en tête mais n’avait pas une majorité suffisante pour gouverner, résultat que tous les instituts de sondage prédisent, Silvio Berlusconi resterait incontournable. Nul n’ignore qu’il a toujours pensé que le leader du centre gauche Matteo Renzi est le seul jeune politicien digne de lui succéder. Dans une recomposition successive aux élections pour former un gouvernement de «grosse Koalition», Matteo et Silvio sont prêts pour un mariage de raison. «Silvio is back», il va falloir s’y habituer. (24 heures)