Brexit: Bruxelles dément la conclusion d'un accord

Le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, a démenti jeudi la conclusion d'un accord sur les services financiers visant à maintenir l'accès britannique au marché européen après le Brexit, annoncée par le «Times». «Articles de presse trompeurs sur le Brexit et les services financiers», a écrit le Français dans un message posté sur Twitter.

«Rappel: l'UE peut accorder et retirer l'équivalence de certains services financiers de manière autonome. À l'instar d'autres pays tiers, l'UE est prête à engager un dialogue réglementaire étroit avec le Royaume-Uni dans le respect absolu de l'autonomie des deux parties», a-t-il poursuivi.

Misleading press articles today on #Brexit & financial services. Reminder: EU may grant and withdraw equivalence in some financial services autonomously. As with other 3rd countries, EU ready to have close regulatory dialogue with UK in full respect for autonomy of both parties.