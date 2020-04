«Cette crise est le révélateur d’un déclassement de la France»

Comment percevez-vous l’état de la population française aujourd’hui?

L’inquiétude sanitaire descend, mais une autre inquiétude, gigantesque, est en train de monter: la crainte d’une crise économique et sociale. Le gouvernement a dit qu’il sortirait le carnet de chèques et le président Macron a eu cette formule: «Quoi qu’il en coûte.» Mais beaucoup de Français doutent, à mon avis à juste titre. Ils considèrent qu’il y aura des différences de traitement importantes entre les fonctionnaires, les salariés des grands groupes ou ceux d’entreprises plus modestes. Il y a aussi ce qui remonte du terrain: les petits patrons qui vont taper à la porte des banques ou de l’administration pour se rendre compte à la fin qu’ils ne sont pas éligibles… Là, il y a une vraie angoisse.

Et la promesse du président Macron: «Rien ne sera plus comme avant»?

Je suis très sceptique. Tous les discours sur le monde de demain ou les nouvelles valeurs seront mis de côté, sitôt sortis de la crise sanitaire, pour éteindre l’incendie de la crise économique et sociale. Il y aura sans doute des débats pour savoir si les plans de relance doivent se concentrer en urgence sur les secteurs traditionnels ou plutôt sur les filières de la transition écologique, dont on a toujours dit qu’il n’était pas le moment de les favoriser. On pourrait faire le choix d’investir dans ces secteurs, mais à mon avis, l’urgence économique et sociale va accaparer toute l’attention, et je crains fort que cela ne soit pas pour le mieux.

Vous n’espérez pas une meilleure prise en compte de l’urgence climatique?

Des gens diront: «Arrêtons d’être court-termistes et voyons loin en avant.» Mais on leur répliquera: «Oui, oui, le réchauffement arrive, mais moi j’ai 15% de chômeurs.» Ce sera un débat très violent, le match habituel entre le court et le long terme.

Imaginez-vous une nouvelle ébullition sociale type «gilets jaunes»?

Je ne parierais pas là-dessus. Le plus souvent, les crises sociales se font en période de reprise, quand les gens commencent à relever la tête et demandent leur part du gâteau. Là, on sera tous sous l’eau. Je peux me tromper, mais je pense que l’heure sera plutôt à sauver sa peau, son emploi, et boucler ses fins de mois…

Avec quelles conséquences politiques?

Le gouvernement ne sortira pas renforcé de cette épreuve et plutôt affaibli, mais personne n’en profite. Marine Le Pen ne gagne pas de parts de marché. Elle qui aime bien s’appuyer sur des exemples étrangers pour légitimer ses propositions, voilà que ses camarades italiens de la Ligue ont essuyé le gros de la crise dans le nord de l’Italie, et que Trump, après avoir ricané des Européens, se trouve frappé de plein fouet…

Donc, à vous comprendre, l’hypothèse d’une crise qui favoriserait les extrêmes vous semble peu probable.

Ça n’est pas aussi mécanique. Pour que les extrémistes montent, il faut un bouc émissaire et une alternative. Or on ne peut pas être en colère contre un virus. Historiquement, en France, une crise favorise le parti d’opposition, mais ce mécanisme de balancier est cassé et ceux qui voudraient le remplacer par l’hypothèse Le Pen butent sur sa présomption d’incompétence. On est dans un équilibre instable d’une crise politique et sociale grave, mais sans débouché politique évident.

Avec, à côté, ce voisin allemand irritant qui fait beaucoup mieux…

Oui, et c’est un souci car c’est le signe d’un déclassement de la France. Certains en étaient conscients, mais pour d’autres, cette crise fait office de révélateur. Je vais être brutal: la France est plus proche de l’Italie et de l’Espagne que de l’Allemagne, de l’Autriche ou des Pays-Bas… On croyait avoir le meilleur système de santé au monde, mais on a été pris au dépourvu. Et il y a ce «pont aérien» – le mot est important – avec la Chine pour nous livrer des masques. Un pont aérien, il va des pays riches vers les pauvres en situation de crise humanitaire… Dans notre inconscient collectif, c’est quelque chose de très, très douloureux.