Cinq choses à savoir sur l’interview de Macron au 13h de TF1

Sa parole était rare, et l’urgence à communiquer de plus en plus grande. Ce jeudi, Emmanuel Macron est l’invité du journal télévisé de 13h de TF1. Cette interview marque le début d’une séquence médiatique pour toucher le plus grand nombre possible de Français.

Pourquoi avoir choisi le 13h de TF1?

Loin de la solennité de l’Élysée ou du plateau du 20h, le choix de l’édition de la mi-journée a surpris. Aux yeux des communicants présidentiels, le journal de Jean-Pierre Pernaut et ses cinq millions de téléspectateurs constituent pourtant un cadre idéal. Ce rendez-vous d’information, souligne Le Monde, est «le plus regardé par les employés et les ouvriers, les retraités et les Français vivant dans les territoires ruraux. Toutes des catégories sociales de plus en plus critiques vis-à-vis de l’action du président de la République et qu’il est urgent de reconquérir». Par ailleurs, cet exercice de communication politique entend aussi adresser un message aux détracteurs du président. Le 13h de TF1 véhicule l’image d’une France éternelle, parsemée de clochers et d’artisans talentueux. Ou, comme l’explique Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne dans le Huffpost, d’une France «pourvoyeuse d'ordre quand l'image du désordre, conflits sociaux et grèves aidant, menace de s'installer».

Où se déroule l’interview?

Sur proposition du présentateur, c’est dans une école maternelle et primaire de Berd’huis, commune de l’Orne peuplée de quelque 1000 habitants, que se passe l’émission. Mais attention, pas question pour le maire de Berd’huis de se laisser brocarder par la presse parisienne. «Nous sommes un village (…) Il faut se battre pour maintenir les services (…) Mais ici, ce n’est pas bienvenue chez les ploucs», a déclaré Brigitte Luypaert à Ouest France. Cadre inhabituel, et format prolongé: une heure de discussion avec le président de la République, entrecoupée de questions enregistrées adressées par des citoyens au chef de l’État.

Macron vient-il en terrain conquis?

Non, à en juger par le score du candidat à Berd’huis lors du premier tour de la présidentielle. Comme le rappelle France Culture, «les habitants n'avaient été que 20% à choisir Emmanuel Macron, préférant Marine Le Pen (30%) ou François Fillon (22%)». Mais en ce qui concerne l’intervieweur, la réponse est plutôt oui. Jean-Pierre Pernaut avait déclaré que les interviews politiques n’étaient «pas son truc». Ancien éditorialiste à L’Obs, Bruno Roger-Petit avait d’ailleurs critiqué un entretien que le présentateur du 13h avait conduit en 2011 avec Nicolas Sarkozy, alors président de la République, le qualifiant de «parodie de journalisme». Entre-temps, Bruno Roger-Petit est devenu porte-parole de l’Élysée sous Emmanuel Macron.

De quoi va-t-il parler?

Grève à la SNCF et à Air France, universités en ébullition, évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le premier anniversaire de l’élection d’Emmanuel Macron se présente sous un ciel orageux. Mais sa venue dans une petite localité vise aussi à évoquer des problèmes du quotidien. Selon Thierry Thuillier, directeur de l’information de TF1 cité par Europe1, il sera question de «la fracture sociale et territoriale en matière de santé et d'hôpitaux, la désertification dans certaines régions, les retraités et le pouvoir d'achat, la limitation de vitesse à 80 km/h, la sécurité et le terrorisme».

Quelle stratégie médiatique?

Après le 13h de TF1 jeudi, le président français répondra simultanément sur BFMTV, RMC et Mediapart aux questions de Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel durant deux heures dimanche soir. Télévision, radio, web, le message sera diffusé tous azimuts. Cette nécessité de toucher aussi largement que possible découle des dernières enquêtes d’opinion. Selon un sondage de l’Observatoire politique Elabe pour Les Échos, si Emmanuel Macron recueille 65% d’opinions favorables chez les cadres, son score chute à 41% pour les classes moyennes et seulement 27% pour les classes populaires. (24 heures)