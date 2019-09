Cinq morts dans les inondations en Espagne

Les inondations qui frappent le sud-est de l'Espagne ont fait cinq morts en deux jours, tandis qu'au moins 3500 personnes ont été évacuées, ont annoncé vendredi les autorités.

Le dernier corps sans vie à avoir été retrouvé est celui d'un homme dans la région de Redovan, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Alicante, a déclaré sans fournir d'autres détails une porte-parole des secouristes.

Plus tôt dans la journée, un homme de 36 ans a été découvert entre les localités de La Jamula et de Salazar en Andalousie, selon les services d'urgence de cette région. Un porte-parole a précisé à l'AFP qu'une voiture vide avait d'abord été trouvée puis que le cadavre du conducteur avait été localisé par des pompiers en hélicoptère.

Un autre homme - «d'âge moyen» selon les services d'urgence - est mort noyé tôt vendredi matin à Almeria dans la même région. Il n'a pu s'extraire d'une automobile prise au piège dans un tunnel «inondé en quelques minutes en raison de la grande quantité d'eau tombée», selon la mairie de cette ville. Un policier a pu sauver deux autres personnes à bord du véhicule mais cet «occupant est resté» coincé, a expliqué le maire, Ramon Fernandez-Pacheco, à la radio Cadena Ser.

Dramatic footage captured the moment a man was rescued from a flooded traffic tunnel in Spain. Torrential rainfall has caused mass flooding in the southeastern region of the country, claiming the lives of 3 people. pic.twitter.com/geeh1nKf9j

Jeudi, les autorités avaient déjà annoncé qu'un homme de 61 ans et sa soeur de 51 ans avaient succombé dans leur voiture emportée par les eaux, à Caudete, dans la région de Castille-La-Manche.

Certaines zones du sud-est de l'Espagne ont battu ces derniers jours des records en matière de pluviométrie, ce qui a fait déborder des cours d'eau. Certains des 8000 habitants de la petite ville de Redovan avaient vendredi de l'eau jusqu'aux genoux et d'autres s'activaient à vider leurs logements inondés, a constaté un photographe de l'AFP.

Des sauveteurs sur un jet-ski

Des images vidéo diffusées par les services d'urgence montraient des sauveteurs se déplaçant à jet-ski sur une autoroute inondée, des flots d'eau brune traversant des rues ou encore des voitures submergées.

Au total, plus de 3500 personnes ont été évacuées, a dit à l'AFP le ministère de l'Intérieur. Au moins 74 routes ont été fermées du fait des inondations, a également fait le savoir le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, évoquant devant la presse «une situation dramatique». Environ 3000 membres des forces de l'ordre ou militaires sont mobilisés pour les opérations de secours, a-t-il dit.

WATCH: Rescue efforts are underway in southern Spain Friday after a third person died due to a series of floods from heavy rainfall; the floodwaters are sweeping away cars and forcing hundreds to evacuate, including from submerged highways. pic.twitter.com/WoRKa2TFWY