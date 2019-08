Cinq questions que se posent les sceptiques et complotistes sur Greta Thunberg

Elle est le visage d’une génération qui ne veut pas payer pour les erreurs de ses aînés. Du haut de ses 16 ans, son engagement contre le réchauffement climatique provoque l’engouement des lycéens à travers le monde et de scientifiques qui ont trouvé une porte-parole résolue. Mais pas que. Car la jeune suédoise s’est aussi attirée les foudres de personnalités diverses, à l’image des essayistes français Pascal Bruckner et autres Michel Onfray, qui voient en elle une «propagandiste au visage angoissant» pour le premier, une «cyborg», «jeune fille au corps neutre et à la parole belliqueuse», pour le second. Les deux, de concert, estiment la jeune fille est manipulée par son entourage et incapable d’écrire ses discours, «trop technos».

Si l’on passe au delà du fait que deux hommes de plus de 60 ans commentent le physique d’une adolescente de 16 ans, les deux essayistes incarnent un phénomène intéressant, né en parallèle à l’engouement pour l’action de Greta Thunberg: la prolifération de théories complotistes. A l’occasion de son départ pour les États-Unis en voilier ce mercredi, nous avons décortiqué les critiques les plus fréquemment formulées à l’égard de la jeune activiste suédoise. En grande majorité, elles sont infondées.

1 Existe-il une «machine» derrière Greta? Si oui, qui sont-ils? Que font-ils?

Avant son passage devant l’Assemblée nationale française à la fin du mois de juillet, Greta Thunberg a été la cible de critiques de la part de nombreuses personnalités du pays. La députée LR Valérie Boyer a estimé que la jeune militante était «sous emprise». Michel Onfray a dénoncé une «intelligence articifielle»: «C’est un artifice, autrement dit, un produit manufacturé. Toute la question est de savoir par qui.»

Greta Thunberg est épaulée par ses parents qui l’ont rejoint dans son combat militant. Malena Ernman, sa mère, est chanteuse d’opéra mezzo-soprano lyrique suédoise (elle a même représenté son pays à l’Eurovision en 2009) et Svante Thunberg son père, est auteur, acteur, directeur et producteur d’art suédois. Après le sommet de Davos en janvier dernier, la famille, dépassée par les centaines de demandes d’interviews se tourne vers le Global strategic communications council (GSCC), un réseau mondial de communicants hébergé par la Fondation européenne pour le climat. «Le GSCC apporte son expertise bénévolement aux partenaires de la communauté climatique au sens large, en aidant ceux qui n’ont pas ce type de capacité», nous précise Connor Turner, de ce même réseau. «La collaboration se limite à un soutien technique et logistique, aidant la famille Thunberg à répondre aux journalistes», poursuit-il.

L’un des noms les plus récurrents dans la bouche de ceux qui estiment que l’activiste est manipulée est celui d’Ingmar Rentzhog, ponte suédois des relations publiques. Cofondateur de la start-up We Don’t Have Time, réseau social consacré à la planète, Rentzhog est couramment accusé d’écoblanchiment (un procédé de marketing utilisé par une organisation, dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse, NDLR). On le dit lié à Greta Thunberg suite à une photo de la jeune militante au début de sa grève scolaire qu’il publie sur les réseaux sociaux. L’intéressée a fermement démenti être liée à Rentzhog: «Il m’a parlé et a pris des photos, qu’il a affichées sur Facebook. C’était la première fois que je le rencontrais et que je lui parlais.»

2 Greta Thunberg gagne-t-elle de l’argent via son combat ?

Quelques jours à peine avant le début de la grève de l’école de Greta en août 2018, la famille a publié un ouvrage sur la transition écologique du foyer. Sur la couverture de l’édition de poche, publiée en décembre 2018, on trouve même une photo de la jeune fille devant le Parlement suédois. Un coup marketing pour ses détracteurs. Encore une fois, la militante dément retirer tout bénéfice: «Je fais ce que je fais complètement gratuitement, je n’ai reçu aucune somme d’argent ni aucune promesse de paiements futurs, sous quelque forme que ce soit», s’est défendue Greta Thunberg sur Facebook. «Et personne lié à moi ou à ma famille ne l’a fait non plus.» Les bénéfices du livre «iront à huit associations caritatives différentes travaillant dans les domaines de l’environnement, du soutien aux enfants malades et de défense des droits des animaux», a assuré la jeune fille. Ce qu’a confirmé la maison d’édition Kero au média français Franceinfo.

3 Est-ce qu’elle a un porte-parole?

Non, Greta Thunberg n’a pas de porte-parole. Mais, comme indiqué plus haut, le GSCC lui apporte – à elle et sa famille – une aide pour gérer les demandes des journalistes. Ses réseaux sociaux, de Facebook à Instagram en passant par Twitter, c’est elle qui les gère. Si elle poste à une cadence plus ou moins quotidienne, elle ne répond pas aux messages privés qui lui sont adressés.

4 Qui gère son emploi du temps et ses moyens de transport?

«Avec le soutien de sa famille, Greta prend les décisions concernant son emploi du temps et la manière dont elle voyagera», nous précise encore Connor Turner. C’est son père qui réserve généralement les frais de voyage, apprend-ton encore «bien que souvent, l’organisateur de l’événement qui l’invite offre de couvrir les frais de voyage». Greta Thunberg et ses parents se déplacent majoritairement en train. La jeune fille a réussi à convaincre sa mère de mettre fin à sa carrière internationale de chanteuse d’opéra pour cesser les voyages en avion. Une journaliste de Libération qui l’a interviewée rapporte que la militante n’a accepté la rencontre qu’avec une exigence: «que l’on vienne en train».

5 Qui écrit ses discours?

«Greta écrit tous ces discours», nous assure le GSCC. La réponse du réseau rejoint ce que Greta martèle depuis le début: elle n’est pas prise au sérieux: «Quelqu’un de 16 ans est presque un adulte. Naturellement, on peut penser par soi-même. D’une certaine façon c’est triste de voir ces personnes – alors que je leur montre le feu en leur disant qu’il faut agir – qui me regardent moi, et non pas le feu. Ils essayent simplement de trouver des excuses pour ne pas cibler les problèmes climatiques, ils ne sont pas conscients. Ces gens qui passent leur temps à véhiculer des théories du complot, des menaces, de la haine sont tristes.» Mahaut Herrmann, essayiste et atteinte d’autisme, a vivement réagi dans une tribune publiée à la fin du mois de juillet sur le Huffpost: «Penser qu’une ado autiste Asperger pense ce qu’on lui ordonne de penser, c’est être (volontairement ou non), totalement ignorant de ce qu’est le syndrome d’Asperger.»