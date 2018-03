Comment éviter de se faire piéger par la grève du rail

Le printemps sera chaud sur le rail français. Lausanne-Paris le 4 avril? Complet. Neuchâtel-Dijon le 19? Complet. Soit. Tentons un Genève-Marseille le 28… Complet. Seule alternative proposée sur le site de la SNCF, le Ouibus. D’accord, ce n’est pas cher, mais comptez plus de treize heures de «car Macron» – avec un changement à Lyon – pour rejoindre la Cité phocéenne. De quoi vous faire passer toute envie d’escapade chez nos voisins.

La «grève perlée» annoncée par l’intersyndicale des cheminots français devrait débuter le mardi 3 avril. Les tractations en coulisses entre le gouvernement et les syndicats s’accélèrent depuis le début de la semaine. Mais restons réalistes, elles ont très peu de chances d’aboutir avant Pâques. À moins d’un miracle de dernière minute, les perturbations s’annoncent sévères.

Durcissement possible

Au menu: deux jours de grève sur cinq, et ce jusqu’au 28 juin. Seul un train sur trois devrait circuler durant ces 36 journées de pagaille programmées, où annulations et retards devraient s’accumuler. Pire, ce mouvement pourrait se doubler d’un conflit plus dur à l’initiative de SUD Rail, qui a déposé vendredi un préavis de grève illimitée à partir du 2 avril à 20 heures, et d’une «grève du zèle» du personnel ferroviaire en dehors des jours agendés.

Face à cette mobilisation inédite, la SNCF a suspendu la vente de billets pour tous ses TGV et Intercités (excepté pour les TER) sur les douze jours de grève prévus en avril. Qu’importe la ligne, pour l’heure, tous les trains affichent complet. Les ventes ne seront ouvertes que vingt-quatre heures à l’avance, en fonction de la publication du plan de transport. Ce qui induira mécaniquement une explosion des prix des tickets. Le quota de places bon marché restant inchangé, il sera rapidement saturé. En cas d’impossibilité de reporter son voyage, il faudra mettre la main au portefeuille.

En France, quelque 4,5 millions d’usagers quotidiens risquent d’être impactés par le bras de fer qui oppose le gouvernement aux cheminots. Et les voyageurs en provenance ou à destination de la Suisse seront logés à la même enseigne. Lyria ou pas, ça ne roulera pas. Ou peu.

En clair, rien ne vous empêchera de partir en vacances ce week-end; en revanche, il faudra vous armer de patience pour rentrer. Parce que qui dit grève deux jours dit galère trois ou quatre jours, le temps de rétablir le trafic normalement, avec beaucoup de mauvaise volonté… avant de le stopper quelques heures plus tard. Cauchemar en perspective donc.

Plan B

Pour ne pas rester à quai, mieux vaut prévoir un plan B. En dehors des Ouibus, il reste l’avion (pour autant que les aiguilleurs du ciel français ne se croisent pas les bras), l’auto ou BlaBlaCar, même si Bison futé annonce d’ores et déjà de gros embouteillages sur les sites de covoiturage. Dernières options: changer de destination ou rester à la maison.

Pour les plus téméraires, rendez-vous sur le site SNCF.com la veille de votre départ. Les informations sur la circulation de votre train seront disponibles tous les jours, dès 17h. Mais… comme l’a révélé le mail d’un délégué CGT-Cheminots publié par le journal Le Parisien, «la désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés».

Autrement dit, pas question de décaler les jours de repos pour remplacer un collègue malade ni de rallier un terminus plus éloigné que celui programmé ou de prolonger sa journée pour absorber un trafic dense. Une grève du zèle qui promet de jouer les trouble-fêtes en dehors des jours de grève.

Épreuve de force

Tout porte à croire que les syndicats du rail n’ont pas l’intention de lâcher le bout de gras. Nul doute qu’ils mettront tout en œuvre pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme qui prévoit la suppression du statut des cheminots et la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics. Les discussions vont se poursuivre durant les prochaines semaines. Le conflit pourrait s’arrêter si un terrain d’entente était trouvé. Il pourrait aussi s’essouffler. C’est en tout cas ce qu’espère la SNCF, qui n’a pas encore fermé les réservations pour les mois de mai et juin. (24 heures)