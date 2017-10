Comment l’extrême droite s’est infiltrée dans les rangs des tifosi

Vingt des tifosi de la Lazio qui ont profané l’image d’Anne Frank en la représentant avec un maillot aux couleurs de l’équipe rivale de l’AS Roma ont été identifiés par les forces de l’ordre. L’indignation est encore forte dans la péninsule, où les plus hautes autorités de l’Etat et de la Fédération italienne de football ont sévèrement condamné l’épisode. Mais derrière ces réactions institutionnelles, le noyau dur des supporters antisémites et racistes ne s’avoue pas vaincu.

Les ultras de l’Ascoli ne sont entrés dans le stade qu’après la minute de silence à la mémoire d’Anne Frank. Des sifflets ont interrompu, à Bologne, Rome et Florence, la lecture d’un passage du journal d’Anne Frank avant le coup d’envoi de la 10e soirée de championnat. Le président de la Lazio a été enregistré alors qu’il qualifiait de «comédie» le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la synagogue de Rome. Par dépit, la communauté juive de la capitale a jeté la couronne de fleurs dans le Tibre. Sinisa Mihajlovic, entraîneur serbe de l’équipe de la Sampdoria et ancien ami d’Arkan, chef de guerre accusé de crimes contre l’humanité aujourd’hui décédé, a déclaré: «Je ne sais pas qui est Anne Frank.»

Hommage à Rudolf Hess



Contrairement à ce que tendent à faire croire les pouvoirs publics, le racisme et l’antisémitisme ne sont pas dans les stades italiens l’affaire d’une «poignée d’imbéciles». Sur les 388 groupes d’ultras – les supporters les plus violents – recensés dans la péninsule, 45 se revendiquent d’extrême droite, 15 d’extrême gauche et 9 sont considérés mixtes. Le «tifo noir», d’inspiration néonazie, se concentre dans le nord-est: Trévise, Padoue, Vicence. L’été dernier, le speaker de l’équipe de Vérone a déclaré devant des milliers de supporters en délire: «Nous sommes une équipe fantastique, une équipe en forme de croix gammée et notre entraîneur est Rudolf Hess!»

«Le fascisme est lié à une époque historique et s’est terminé avec Mussolini, explique Federico Niglia, professeur d’histoire politique à l’Université Luiss de Rome. Ce qu’on appelle «néofascisme» dans le foot est plus proche de la rhétorique nazie, avec de constantes références à la pureté de la race. Il se nourrit des peurs actuelles, l’exaltation du «nous» contre «eux», diffuses dans les catégories les plus faibles de la société italienne.»

Les liens avec les groupuscules d’extrême droite sont connus. Casa Pound est très présente dans l’AS Roma. Les néonazis de Do.Ra. sont issus des supporters de Varese. Amedeo Mancini, auteur d’un crime raciste contre un Nigérien, est un ultra de l’équipe de Fermana. Les «Uber Alles» de Frosinone, la «Curva Furlan» de Trieste ou les «Cani Sciolti» de Lecco distribuent des tracs néonazis durant les matches. Tous ces groupes appartiennent à une internationale d’extrême droite grâce à des jumelages avec d’autres associations d’ultras, principalement dans les Balkans ou en Europe de l’Est. Les grands clubs ne sont pas épargnés. Ainsi, les redoutables Drughi de la Juventus de Turin sont frères de sang des non moins redoutables Den Haag de La Haye et de la Legia de Varsovie. Alors que les ultras de Vérone ont des rapports constants avec ceux du PSG.

Vrais fascistes à Rome



Toutefois, pour l’ancien policier Maurizio Marinelli, aujourd’hui professeur de sociologie du sport, les tifosi véritablement politisés sont peu nombreux. «Lorsqu’on est amené à fouiller dans la vie d’un jeune ultra qui a commis un délit, on est souvent surpris de découvrir qu’il n’a pas le profil d’un activiste de droite ou de gauche. La plupart sont, hors du stade, des gamins sans histoire. C’est lorsqu’ils sont pris dans le contexte du groupe qu’ils peuvent commettre n’importe quoi, souvent sans vraiment savoir pourquoi. Leur bagage politique est inexistant. Je suis sûr que la majorité de ceux qui ont collé les autocollants d’Anne Frank ne savaient même pas qui elle était. A Rome… le problème est plus grave.»

Rome, où Forza Nuova a appelé ses militants à manifester le 28 octobre… date anniversaire de la marche sur Rome qui, il y a 85 ans, avait permis à Benito Mussolini de prendre le pouvoir.

(24 heures)