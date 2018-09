Complaisant avec l’extrême droite, le chef du renseignement est muté

Angela Merkel savait que le maintien du chef du renseignement intérieur risquait de remettre en cause la poursuite de sa «grande coalition». Ses alliés sociaux-démocrates (SPD) avaient exigé le départ de Hans-Georg Maassen. «Je vous promets qu’il quittera son poste», avait lâché il y a quelques jours la présidente du SPD, Andrea Nahles, mettant l’avenir du gouvernement dans la balance dans cette affaire qui agite l’Allemagne depuis les événements de Chemnitz.

La place de Hans-Georg Maassen n’était plus tenable à la tête de l’organe constitutionnel le plus important de la république (Bundesamt für Verfassungsschutz – Office fédéral pour la protection de la Constitution). Le patron du renseignement intérieur allemand donnait l’impression de ne plus remplir sa mission de «grand gardien de la Constitution» mais de tolérer au contraire les ennemis de la démocratie. Ses déclarations au quotidien populaire «Bild» après les exactions racistes de Chemnitz, à la fin du mois d’août, ont été l’occasion de mettre à jour ses affinités avec les idées d’extrême droite. Au lieu de condamner les violences néonazies, Hans-Georg Maassen avait mis en cause l’authenticité d’une vidéo où l’on voyait une «chasse à l’homme», en accusant les médias de faire une campagne ciblée de désinformation pour détourner l’attention du meurtre d’un Allemand par des réfugiés (lire ci-dessous). Le ministre de l’Intérieur avait exigé des preuves… qu’il n’a jamais pu livrer.

De la même manière, il avait accusé le lanceur d’alerte américain Edward Snowden d’être un agent secret russe, sans pouvoir apporter de preuves. «Monsieur Maassen n’est pas n’importe quel fonctionnaire d’une sous-administration. C’est le président de l’organe de sécurité le plus important de notre pays», critique Malu Dreyer, la ministre-présidente sociale-démocrate de Rhénanie-Palatinat.

Critiques de longue date

Hans-Georg Maassen, en fonction depuis 2012, est critiqué depuis des années pour ses relations avec l’extrême droite très inhabituelles pour un chef du renseignement. Selon une enquête de la télévision publique ARD, il aurait même transmis des informations confidentielles à l’AfD, aujourd’hui principale force d’opposition au Bundestag. Il a d’ailleurs toujours refusé de faire surveiller l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) malgré l’insistance de ses services dans certaines régions. L’ancienne présidente des jeunesses de l’AfD a révélé dans un livre qu’il avait conseillé personnellement l’ancienne cheffe du parti d’extrême droite Frauke Petry pour éviter que sa formation ne fasse l’objet d’une surveillance par ses services.

Hans-Georg Maassen incarne surtout l’échec cinglant du renseignement intérieur dans la surveillance de l’organisation néonazie NSU («Clandestinité national-socialiste»), responsable d’une série d’assassinats contre des étrangers et dont le procès fleuve vient de s’achever avec la condamnation à une peine de prison à perpétuité pour la seule survivante du réseau. «Monsieur Maassen n’a jamais contribué à faire la lumière sur les dysfonctionnements de son administration. Il a toujours bloqué», dénonce Petra Pau, vice-présidente du Bundestag et membre de la commission d’enquête parlementaire pour le parti de la gauche radicale (Die Linke).

Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir menti à la commission d’enquête parlementaire sur l’attentat du marché de Noël à Berlin pour cacher les errements du renseignement intérieur. Après qu’il eut affirmé n’avoir jamais placé d’indicateur dans l’entourage du terroriste Anis Amri, plusieurs médias ont prouvé le contraire.

Seehofer sauve la face

Sa mutation à un poste de secrétaire d’État au Ministère de l’intérieur – une belle promotion – permet à son ministre de tutelle, le conservateur bavarois Horst Seehofer, de sauver la face, lui qui a toujours défendu son maintien. Seehofer, accusé lui aussi de faire le jeu de l’AfD en reprenant la rhétorique de l’extrême droite, ne devrait cependant pas survivre aux élections bavaroises du 14 octobre, où son parti (CSU) est menacé d’une débâcle historique. (24 heures)