Conte se succède à lui-même et forme une coalition avec deux anciens ennemis

La plus folle des crises politiques italiennes est terminée. En se succédant à lui-même mercredi, Giuseppe Conte a donné naissance au gouvernement «Conte II». Après le suicide politique de Matteo Salvini – le chef du mouvement d’extrême droite alors au pouvoir a déposé en août une motion de censure en espérant des élections anticipées –, le nouvel Exécutif reflète l’accord trouvé au cours des derniers jours entre le Parti démocrate (PD) et le Mouvement 5 Étoiles (M5S).

Sur 21 ministres, 10 proviennent du M5S et 9 du PD. Un représentant de LeU, à gauche du PD, a été nommé à la Santé. Une béquille pour assurer la fragile majorité de l’Exécutif au sénat. Le Ministère de l’intérieur est revenu à la préfète Luciana Lamorgese. Discret retour d’une technicienne pour désamorcer le dossier brûlant de l’immigration sur lequel Matteo Salvini avait construit sa propagande.

Un seul vice-président

L’Exécutif n’aura pas deux vice-présidents du Conseil, postes occupés dans le gouvernement «Conte I» par Luigi Di Maio (M5S) et Matteo Salvini (la Ligue). Cette dyarchie, qui avait réduit le rôle du président du Conseil à celui d’un arbitre, avait également exacerbé la concurrence entre le mouvement antisystème et celui d’extrême droite. L’autorité de Giuseppe Conte est désormais renforcée et le gouvernement devrait être plus serein.

L’accord entre PD et le M5S se base sur un programme de gouvernement en 26 points. Le document commun de la grande coalition allemande occupait plusieurs milliers de pages, celui du gouvernement «Conte II» tient en… deux pages. Il y est génériquement question de «green New Deal», de coupe à la dépense publique sans préciser dans quels secteurs, de lutte à l’évasion fiscale, de politique migratoire alliant une «réponse européenne» – laquelle? – à une politique d’intégration, de développement économique du Sud. Un florilège de promesses vagues et sans chiffres. Ainsi, rien n’est dit sur la dette publique, 132% du PIB, le boulet qui plombe la croissance de la Péninsule depuis une dizaine d’années.

Pour certains observateurs c’est le signe de l’incompatibilité des deux partis, pour d’autres c’est celui du retour de l’art du compromis.

Le retrait de la Ligue de l’Exécutif a mis fin au projet d’une «flat tax», un impôt unique à 15% sur les revenus, et à l’avancement de l’âge de la retraite. Giuseppe Conte devrait ainsi économiser une vingtaine de milliards qui lui permettront d’éviter l’augmentation de la TVA exigée par Bruxelles pour limiter les déficits. Il sait également qu’il pourra compter pour les comptes publics d’une certaine bienveillance de l’UE, soulagée de savoir que la troisième puissance économique du continent ne sera plus gouvernée par une Ligue souverainiste qui menaçait d’abandonner l’euro.

Reste que le gouvernement «Conte II» est aussi disparate que le «Conte I» qui associait la Ligue et le M5S: le Mouvement 5 Étoiles est né du rejet de l’establishment et du système dont le Parti démocrate est l’expression. Son fondateur Beppe Grillo n’a cessé, depuis dix ans, de railler le PD et de traiter de noms d’oiseaux tous ses dirigeants. Il avait surnommé son chef, Matteo Renzi, «le vautour», alors que ce dernier avait baptisé le M5S «le parti des incompétents». En annonçant le «Conte II», Luigi Di Maio n’a cité qu’une fois son nouvel allié. Le mot PD n’arrivait à sortir de sa bouche et le langage du corps indiquait son dégoût. Pour le M5S, le nouvel Exécutif est le «gouvernement de la continuité» de son action politique. Pour le PD, c’est au contraire celui «du changement». Culture, vocabulaire, options politiques, animosités personnelles: pratiquement tout oppose les deux composants du gouvernement.

Partie par la porte, la crise peut à tout moment ressurgir par la fenêtre.