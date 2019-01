Conteneurs échoués: MSC va payer le nettoyage

Le transporteur maritime MSC, responsable de la perte de 270 conteneurs perdus par un navire en mer du Nord, a promis de rembourser «tous les coûts» de nettoyage des débris sur les côtes néerlandaises et allemandes. Mais de nombreux conteneurs pourraient avoir sombré.

«La MSC Mediterranean Shipping Company tient à assurer aux autorités et aux citoyens néerlandais et allemands qu'elle paiera la totalité des coûts de nettoyage», a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le MSC Zoe, battant pavillon du Panama, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, a perdu des conteneurs dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'il affrontait une tempête au large des îles Wadden.

Groupe basé à Genève

Le groupe basé à Genève a ajouté s'être «engagé à continuer à rechercher les conteneurs qui sont tombés à la mer jusqu'à ce que le dernier soit retrouvé».

Les opérations de nettoyage ont continué samedi avec quelque 22 conteneurs désormais lavés sur les îles Wadden, selon la télévision publique NOS. «Mais le nombre exact de conteneurs disparus est inconnu et de nombreux conteneurs pourraient avoir sombré au fond de l'océan», ajoute MSC.

Pièces détachées

Les 22 conteneurs étaient remplis notamment de pièces détachées de voitures, d'écrans de télévision, d'ampoules, de meubles et de jouets. Un sac contenant du peroxyde organique, une substance extrêmement inflammable qui peut être source d'irritations et de brûlures, et qui est utilisé en particulier dans la fabrication de plastiques, de polystyrène et de PVC, a également été retrouvé.

Une centaine de militaires ont débarqué vendredi sur l'île de Schiermonnikoog, une des plus touchées de l'archipel, pour aider la population locale et les nombreuses autres personnes présentes à nettoyer les côtes.

Enquête ouverte

Les maires de plusieurs îles des Wadden avaient exigé de MSC le remboursement des frais occasionnés.

La compagnie avait annoncé vendredi prendre directement en charge davantage d'opérations de nettoyage, en étroite collaboration avec les autorités locales, et a sollicité ses assureurs. Elle a déployé des équipements spéciaux afin d'accélérer le processus de nettoyage et de localiser les conteneurs encore perdus en mer, notamment avec des navires équipés d'un sonar.

La justice néerlandaise a de son côté ouvert une enquête.