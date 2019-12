Corbyn plombe la campagne du Labour

Le vent, glacial, cingle les pavillons de briques rouges de Dudley, ville de 79379 habitants du centre de l’Angleterre. Bonnet blanc sur la tête, bottines rembourrées aux pieds et protégée d’une épaisse doudoune rouge, Melanie Dudley frappe à sa première porte de la journée. «Bonjour, je représente le Parti travailliste pour l’élection du 12 décembre», lance-t-elle, alors que sa rosette ciglée du mot «Labour» indique qu’elle est la candidate travailliste pour la circonscription. «Non, sûrement pas!» lui assène avec un regard noir une femme d’une cinquantaine d’années en claquant la porte. Alors que la candidate recule, un peu sonnée, la femme l’entrouvre de nouveau et lui grogne: «En tout cas pas avec un dirigeant aussi stupide!»

Son entrain n’est pas atteint par ce premier revers. Malgré le zéro degré notifié par le thermomètre de sa voiture, elle discute avec quelques résidents plus aimables. Jusqu’à sa rencontre avec un couple de trentenaires. «Jamais je ne voterai pour ce traître, ce sac à merde», lui hurle l’homme de la maison en lui faisant un doigt d’honneur.

Image déplorable

C’est indéniable: Jeremy Corbyn est un poids pour le Labour. Jamais leader d’un parti n’a disposé d’une image aussi déplorable auprès de l’opinion publique depuis Michael Foot, chef des travaillistes de 1980 à 1983. En 2017, Jeremy Corbyn était parvenu à renverser la tendance. Derrière l’homme politique constamment dénoncé dans les médias populaires comme un dangereux antisémite et communiste, les Britanniques avaient découvert quelqu’un de naturel et d’humain. Le parfait opposé de la froideur exposée par Theresa May.

Deux ans plus tard, le miracle n’opère plus. Les accusations d’antisémitisme ont redoublé et son indécision sur le Brexit brouille son image. Désireux de ne pas trahir les quatre millions d’électeurs travaillistes ayant voté en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016, il a tardé à positionner son parti en faveur d’un second référendum. Ces dix derniers jours, même si le Labour a effectué une impressionnante remontée dans les sondages, il se situe en moyenne 10points de pourcentage derrière les conservateurs (43 contre 33%).

«Totalement irrationnel»

À Dudley, la situation ne diffère guère. Comme de nombreux membres du parti, la candidate se lamente du traitement de leur leader par les tabloïds, dans leur immense majorité fervents propagandistes des tories. «Les gens qui me déclarent ne pas aimer Jeremy Corbyn ne savent pas trop pourquoi, si ce n’est qu’il promet selon eux beaucoup trop d’argent. C’est émotionnel. Surtout qu’ils me disent en même temps se sentir négligés. Ils estiment la région des Midlands oubliée entre Londres et le Nord. Ils veulent donc bénéficier de plus de services publics. C’est totalement irrationnel», se désespère Melanie Dudley.

Le nom de famille de la candidate confirme l’attachement historique de sa famille à cette ville. Une ville au passé particulier. Dudley est la capitale du Black Country, le pays noir, dont le nom remonte aux prémices de la révolution industrielle. Coincée entre Birmingham et Wolverhampton, cette région devient dès la deuxième partie du XVIIIe siècle l’une des plus denses du pays. Débris de charbon extraits des mines, fumée de charbon crachée par les cheminées des fonderies, la région est décrite comme «noire de jour et rouge de nuit» en 1868 par le consul américain à Birmingham. «Il existe ici une fierté d’être du Black Country, une fierté comme on en trouve peu ailleurs», assure Darcy Luke, un assistant professeur d’université et activiste Labour.

En finir avec le Brexit

Les temps ont radicalement changé. Les mines ont fermé leurs portes une à une; malgré la présence des hautes cheminées, presque toutes les usines aussi. Le chômage est élevé. La population a vieilli et s’est appauvrie. «Les gens vivent moins longtemps ici que dans le sud et le sud-ouest du pays, et vu le niveau de vie de la région, il n’est pas étonnant qu’ils soient fortement favorables au Brexit», reconnaît la candidate Labour. «Ils ne sont néanmoins pas enthousiastes vis-à-vis du Parti conservateur. Ils disent juste vouloir en finir avec la question du Brexit, qu’elle soit réglée, une fois pour toutes!»

Le 23 juin 2016, les habitants de Dudley ont voté à 67,6% pour sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne. Face au slogan conservateur «Concrétisons le Brexit», la possibilité de voir Melanie Dudley l’emporter est donc mince. D’autant que son prédécesseur, Ian Austin, n’avait été réélu en 2017 qu’avec 22 votes d’avance. Même si la circonscription a toujours élu un candidat travailliste depuis 1970, 2019 pourrait être l’année du grand tournant pour Dudley. Un siège de plus pour asseoir la majorité du dirigeant conservateur et mener le pays vers quatorze années consécutives de gouvernement tory.