Début du procès en appel du cardinal Barbarin

France L'homme d'Eglise par qui le scandale de l'affaire Barbarin est arrivé a été défroqué, jeudi. Il est accusé d'avoir commis des agressions sexuelles. Plus...

Vatican Le souverain pontife invoque la «présomption d'innocence» pour le cardinal français. Les victimes s'indignent. Plus...

Pédophilie François a refusé mardi la démission du primat des Gaules, condamné avec sursis à Lyon pour avoir couvert un prêtre pédophile. Plus...

Cardinal Barbarin Les victimes d'un prêtre pédophile se disent choquées par la décision de François de refuser la démission de Mgr Barbarin. Plus...

Vatican La rencontre privée entre le cardinal Philippe Barbarin, plus haut dignitaire catholique français, et le Très saint père s'est déroulée en toute discrétion lundi matin. Plus...