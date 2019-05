Derrière la hallebarde, un niveau de pointe

Le mercredi, c’est l’audience générale sur la place Saint-Pierre (voir la photo de Jean-Paul Guinnard ci-dessous). Une homélie prononcée par le pape sur l’esplanade, après un bain de foule au milieu de, seulement, ce jour-là, 14'000 pèlerins, parfois emportés par leur foi. «En Suisse, ce serait des mois de préparation», plaisantent les gardes. Ça reste le moment critique de la semaine pour les hallebardiers, qui se retrouvent en première ligne entre les gendarmes du Vatican, la police et les carabiniers italiens, les vigiles, les secours des deux pays, et on en passe.

«Généralement ça se passe bien, on a l’habitude, relativiste le vice-caporal Didier Grandjean. Notre avantage est de parler plusieurs langues. Alors que les carabiniers ne sont que bilingues: italien et romain.» Reste le risque, toujours présent. À tout moment, quelqu’un peut surgir sur le pape. C’est arrivé récemment. Le détachement (celui en uniforme) vérifie ses sprays au poivre et se répartit le long du parcours du pape dans la foule, «le Giro» dans le jargon. Tout est minuté, en sachant que François, Argentin imprévisible, peut changer ses plans à chaque instant. «Au moins avec Benoît XVI, on savait un peu mieux ce qu’il allait faire», s’autorise un sous-officier.

«À la différence d’une troupe d’intervention, nous, on doit être polyvalents»

Voilà plusieurs années que la garde suisse veut mettre en avant son volet sécuritaire et moins le protocolaire. Et qu’elle cherche, surtout, à élever son niveau. Pour faciliter l’embauche des anciens gardes, s’adapter aux nouvelles menaces, mais aussi suite aux attentats de Paris. «On est en étroits contacts avec les services secrets italiens. À notre connaissance, le Vatican n’est pour l’heure pas une cible terroriste, relativise le capitaine Cyril Duruz. Mais on travaille sur le Taser, la lutte contre les drones… La difficulté, c’est de dégager du temps de formation à côté du protocole et des sentinelles. À la différence d’une troupe d’intervention, nous, on doit être polyvalents.»

En fait, la vénérable garde doit aujourd’hui composer avec un niveau disparate: des jeunes arrivant sortant tout juste de l’école de recrues, et des briscards qui ne comptent plus leurs heures en formation, notamment auprès de la police tessinoise ou du Détachement de protection du Conseil fédéral. S’y ajoutent les équipements (gilets pare-balles, pistolets et fusils d’assaut SIG et Glock) et le caractère sacré de la mission. La foi, reconnaissent les experts en sécurité, est ici une arme supplémentaire. L’entraînement se poursuit chaque semaine avec des séries de pompes dans des jardins, les tirs au pistolet avec les carabiniers, des cours de self-défense (voir la photo de Jean-Paul Guinnard ci-dessus) ou des ateliers auxquels chaque section a droit. En sortant du Vatican, les hommes peuvent se targuer de techniques de protection de VIP, de gestion de foule, et ça ne va pas s’arrêter là. Les Suisses, dont le quotidien est fait d’une «saine concurrence» avec la gendarmerie vaticane, ont piqué à cette dernière une partie de l’escorte du Saint-Père lors de ses déplacements à l’étranger, souvent sous hautes tensions sécuritaire et médiatique. Du monde à former et à équiper.

«Désormais, on doit faire cohabiter des cardinaux avec des gens en marge de la société. Pour nous, c’est un défi supplémentaire»

S’y est ajoutée la protection de la résidence Sainte-Marthe, à la base simple hôtel, que le pape préfère aux appartements officiels. Et ça, c’est en plus du travail à distance. Dans une discrète salle aménagée sous la cour Saint-Damase, le cœur du palais, se cache le poste central de la garde. Une impressionnante série d’écrans qui quadrille le Vatican et ses abords. Sous l’œil d’images pieuses et de la Coupe 2016 du tournoi de foot du Saint-Siège, un à deux gardes y sont en permanence. C’est là qu’on décide du déplacement des patrouilles, des renforts, ou encore du suivi des suspects, à commencer par les pickpockets dans la basilique. Sans quitter les écrans des yeux, le vice-caporal Grandjean fait rapidement le tour des points sensibles qui se sont accumulés ces dernières années autour de la majestueuse colonnade du Bernin ou des petites portes de cette cité-État unique au monde. C’est que le pape François a multiplié les gestes envers les SDF, comme des douches ou des distributions de bons (opérés notamment par son aumônier et deux gardes). «Désormais, on doit faire cohabiter des cardinaux avec des gens en marge de la société. Pour nous, c’est un défi supplémentaire.» (24 Heures)