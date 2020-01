Des pavés en mémoire des déportés

Survivants de retour à Auschwitz

Quelque 200 anciens prisonniers du camp nazi allemand d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, symbole de l’Holocauste des juifs, doivent se rendre ce lundi sur le site pour commémorer le 75e anniversaire de sa libération. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, représentera la Suisse à la cérémonie. Elle sera accompagnée de survivants suisses et de deux étudiants.



Il importe pour la Suisse de préserver le souvenir de la Shoah et d’apprendre des erreurs du passé, a relevé vendredi le département de Mme Sommaruga. Le pays a versé 1,2 million de francs à la fondation internationale pour la conservation durable du site d’Auschwitz-Birkenau.



Le camp d'Auschwitz, situé dans la ville polonaise d'Oswiecim, à 50 kilomètres à l'ouest de Cracovie (sud), est distant de trois kilomètres de celui de Birkenau. Ce dernier, construit par l'Allemagne d'Hitler à partir de 1941, est devenu en 1942 le principal lieu d'extermination des juifs dans le cadre de la «solution finale» nazie. Il abritait quatre chambres à gaz et quatre fours crématoires.



Le nombre exact des victimes de cette plus grande usine de la mort créée par les nazis n’est pas connu avec certitude. Mais les historiens estiment à environ 1'100'000 celui des morts, hommes, femmes et enfants, entre 1940 et 1945, dont environ un million de juifs. Les autres victimes furent surtout des Polonais non juifs, des Tziganes et des prisonniers soviétiques.



Dimanche, à la veille de cette commémoration, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a présenté pour la première fois des excuses au nom du gouvernement pour la persécution des juifs aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur les 140'000 juifs que comptait le pays, 102'000 ont été tués. ATS/AFP