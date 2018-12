Drones à Gatwick: deux arrestations

Deux personnes ont été arrêtées vendredi soir dans le cadre de l'enquête sur de mystérieux drones qui ont perturbé depuis mercredi le trafic à l'aéroport londonien de Gatwick et affecté 120'000 voyageurs, peu avant Noël.

«Dans le cadre des investigations sur l'usage criminel de drones qui ont sérieusement perturbé des vols au décollage et à l'atterrissage à l'aéroport de Gatwick, la police du Sussex a procédé à deux arrestations à 22H00 (locales et GMT) le 21 décembre», a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi l'officier de police James Collis.

L'aéroport de Gatwick, le deuxième du Royaume-Uni derrière celui d'Heathrow, avait rouvert vendredi soir malgré le signalement d'un drone qui a entraîné une brève suspension des vols, plusieurs heures après une première réouverture du site. L'engin a été aperçu vers 17H10, selon l'aéroport, qui avait une nouvelle fois été fermé «par précaution».

Mais «les mesures militaires mises en place à l'aéroport nous fournissent les garanties nécessaires pour rouvrir l'aérodrome», avait expliqué ce dernier sur son compte Twitter.

Flights have now resumed. Airfield movements were suspended while we investigated this as safety remains our main priority. The military measures we have in place at the airport have provided us with reassurance necessary to re-open our airfield.