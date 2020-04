Églises parfois pleines pour la Pâque orthodoxe

Lui a donné l’exemple. Vladimir Poutine a fêté Pâques dans une petite chapelle de sa résidence officielle. «Cette année, les célébrations ont lieu avec des restrictions forcées», a-t-il regretté dans une vidéo, assis à une table décorée de gâteaux de Pâques. En écho aux mots du président, Kirill, le chef du Patriarcat de Moscou, qui revendique 150 millions de fidèles, a assuré une messe à huis clos dans la principale cathédrale de la capitale. «Cette terrible maladie a touché nos gens», a-t-il affirmé lors d’un prêche télévisé, mais «nous sommes ensemble: une grande famille de fidèles orthodoxes».

Pourtant, bien que le mot d’ordre de rester chez soi ait été martelé par les autorités, de nombreux lieux de culte ont accueilli des fidèles. En Russie d’abord, dans un pays qui compte officiellement plus de 40'000 cas et 361 morts, et dont les images d’hôpitaux débordés ont fait le tour des médias. Mais aussi en Géorgie, où plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées lors d’une messe de minuit dans une cathédrale de Tbilissi. «J’aurais pu rester à la maison et regarder la messe à la télé, mais dans cette église je trouve une vraie sérénité», a confié à l’AFP Lamara Jvania, une fidèle de 58 ans.

L'Eglise ukrainienne pleinement touchée

En Ukraine, l’Église orthodoxe rattachée au Patriarcat de Moscou avait encouragé les fidèles à se réunir même si très peu d’entre eux l’ont fait à Kiev. Cette Église est pleinement touchée par l’épidémie, l’un de ses monastères dans la capitale ukrainienne étant devenu un foyer de la maladie avec près de 140 contaminations et la mort de trois moines. Quant au président biélorusse, Alexandre Loukachenko, qui conteste activement la gravité de l’épidémie, il s’est rendu dans une chapelle à la campagne. «Je n’approuve pas ceux qui ont fermé aux gens la voie vers l’église», a-t-il déclaré.

En Roumanie, les églises étaient inaccessibles mais des prêtres ont fait du porte-à-porte pour distribuer du pain bénit et le feu sacré, symboles de la Pâque orthodoxe.