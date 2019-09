Elections municipales contestées à Moscou

«Pour des élections honnêtes!» Comme presque tous les week-ends depuis la mi-juillet, Olga Groubiam, 55 ans, a manifesté samedi dernier dans le centre de Moscou. Avec un même slogan en vue de l’élection ce dimanche 8 septembre des 45 députés de l’assemblée municipale de la capitale, scrutin local devenu enjeu national depuis que le rejet des candidats de l’opposition libérale a mis le feu aux poudres à la contestation. «C’est l’occasion de dire oui à la concurrence politique, non aux élections trop orchestrées par le pouvoir», insiste Olga Groubiam, simple Moscovite parmi les quelque 2000 manifestants samedi dernier le long du boulevard vert. Une action interdite par la mairie.

Lors de la seule manifestation autorisée cet été, le 10 août, ils étaient près de 60'000. Du jamais vu depuis les rassemblements anti-Kremlin de 2011-2012. L’élection de dimanche est devenue un catalyseur des frustrations de la nouvelle société civile. Ses slogans « La Russie sera libre » et « Dehors le tsar » visent directement le Kremlin de Vladimir Poutine. Du coup deux stratégies électorales s’affrontent ce dimanche à Moscou. Et les résultats des votes pour son assemblée municipale, élection-phare parmi les 5 000 scrutins locaux de dimanche à travers le pays (gouverneurs, maires, assemblées…), seront riches d’enseignement.

Alors que les précédentes élections locales ailleurs en Russie ont été marquées par le recul, voire la défaite, de candidats de Russie Unie, le tout puissant parti du Kremlin a préféré à Moscou ne pas présenter ses propres candidats. Sur fond de mécontentement social croissant dans le pays, la forte communauté libérale de Moscou, plus politisée qu’ailleurs, peut lui infliger de sérieux revers. Par précaution, Russie Unie a du coup envoyé des représentants venus du système mais ne le montrant pas trop. Ces vrais-faux candidats du pouvoir sauront-ils emporter ?

Face au pouvoir, le leader de l’opposition Alexeï Navalny dont les candidats ont été rejetés par la commission électorale à cause de prétendues infractions lors de la collecte des signatures de soutien a appelé à « voter intelligent ». C’est-à-dire : non pas boycotter le scrutin comme l’opposition l’avait demandé par le passé mais faire élire tout candidat qui, non-associé au maire ou au Kremlin, paraît le mieux placé pour battre le vrai-faux représentant du pouvoir. Quelles soient ses couleurs et passé politiques. L’équipe d’Alexeï Navalny a publié une liste de noms mais saura-t-elle imposer cette stratégie, controversée au sein même de l’opposition ?

L’enjeu, dès lundi, sera aussi plus large : quelle suite à la protestation ? Après les près de 3000 arrestations en un mois et demi de manifestations cet été, souvent dans la violence, la police a laissé faire le week-end dernier. La machine judiciaire est toutefois en marche. Cette semaine quatre manifestants, accusés de « violences » contre des policiers, ont été condamnés à des peines de deux à trois ans et demi de prison. Et un cinquième restera quatre ans derrière les barreaux pour sa participation « répétée » à des manifestations, en vertu d’une loi punissant la participation à deux rassemblements non-autorisés dans une période de 180 jours. « On exige leur libération ! Ils manifestaient pacifiquement et voient leurs destins brisés. Un théâtre de l’absurde ! », s’inquiète Olga Groubiam. Avec les autres manifestants de samedi dernier, elle a promis de poursuivre les rassemblements « contre la répression politique ». Elle-même a peur de se faire arrêter « mais qu’avons-nous à perdre?»