En Autriche, les fumeurs obtiennent un répit dans les bars et restos

À La Taverne, l’air est saturé de fumée. Dans ce petit bar-café de Vienne, quand la conversation tombe sur la législation pro-fumeurs passée jeudi par le gouvernement, les habitués sont d’accord. «Nous sommes tous fumeurs ici, pourquoi ne pourrions-nous pas fumer?» résume Georg. Une rue plus loin, au Café Luxor, Christian est installé dans la grande salle non-fumeurs. «Ils ne se rendent pas compte que la cigarette est un poison épouvantable dont on ne peut plus se défaire une fois que l’on a commencé!» s’échauffe-t-il. Et il ajoute, comme une explication à la décision gouvernementale: «Il n’y a qu’à voir notre vice-chancelier.» Heinz-Christian Strache, chef du Parti de la liberté (FPÖ, extrême droite) et numéro deux du gouvernement du conservateur Sebastian Kurz (ÖVP, droite), est en effet un grand adepte de la nicotine.

Jeudi, les députés FPÖ et ÖVP ont voté une loi revenant sur l’interdiction générale du tabagisme dans le secteur de la gastronomie. Cette dernière aurait dû entrer en vigueur en mai, selon une décision votée il y a trois ans par la majorité précédente. Mais le cadre légal actuel se trouve maintenant prolongé. En Autriche, les exploitants, parmi les derniers en Europe, pourront donc continuer à autoriser la cigarette, à condition que leur établissement soit doté d’un espace fumeurs séparé ou que sa superficie soit inférieure à 50 m2.

Pétition contre le tabac

Le FPÖ avait fait de ce revirement législatif une condition de son entrée au gouvernement, au nom de la «liberté de choix» des restaurateurs et consommateurs. Sa victoire est pourtant amère. Depuis des semaines, les responsables de ce parti sont en effet confrontés à une pétition officielle qui monte en puissance. Plus de 550 000 citoyennes et citoyens se sont jusqu’à présent déplacés en mairie pour attester leur désir de voir disparaître les cendriers de tous les bars et cafés d’Autriche. Les responsables du pays n’ont aucune obligation légale de le prendre en compte, mais ce chiffre, qui approche les 9% du corps électoral, les met en difficulté, particulièrement le FPÖ, qui se pose depuis des années en défenseur des consultations populaires. «Le nouveau gouvernement se targue de vouloir plus de démocratie directe», constate le président de l’Ordre des médecins de Vienne, l’un des initiateurs de la pétition, «alors, qu’il passe donc à la mise en pratique!» Thomas Szekeres espère ainsi que le Ministère de l’intérieur convoquera une votation populaire contraignante.

Le vice-chancelier, Heinz-Christian Strache, a pour l’instant exclu cette possibilité, du moins jusqu’à la date, très hypothétique, de 2021. «Si cela ne tenait qu’à moi, ça ne me dérangerait évidemment pas que l’on vote tout de suite», a-t-il cependant affirmé dans la presse. Mais ce serait malheureusement impossible, à cause du pacte de gouvernement le liant aux conservateurs, qui ne prévoit pas de référendum contraignant avant la fin de leur mandat.

L’excuse est cependant légère, puisque le chancelier, Sebastian Kurz, était personnellement hostile à un assouplissement de la législation antitabac et que son parti avait voté l’interdiction généralisée, au sein de la précédente majorité. Mais il s’estime lié par le pacte de coalition noué avec le FPÖ, qui avait tellement insisté sur les droits des fumeurs… Alors que FPÖ et ÖVP affichent avec plaisir l’harmonie dans le reste de leur travail gouvernemental, le tabac, décidément, sème la discorde. (24 heures)