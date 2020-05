En Autriche, priorité au bac et au diplôme professionnel

«Ce matin, l’ambiance était plutôt bonne. Les élèves étaient contents de rentrer, de revoir leurs copains, et même les profs!» Katharina Rossbacher, qui enseigne le français et l’anglais dans un lycée autrichien, est retournée lundi dans ses salles de classe après sept semaines de confinement. «J’ai fait cours pendant deux heures à deux groupes de treize et neuf élèves qui vont passer le bac. Nous avons des salles de classe suffisamment grandes pour que la distance d’au moins un mètre entre chacun soit respectée.»

Le gouvernement autrichien, qui a entamé une stratégie de déconfinement de l’ensemble du pays le 14 avril, a commencé à renvoyer les écoliers en classe lundi. Pour éviter la propagation du virus, les élèves devront porter des masques au sein de leur établissement, et pourront le retirer une fois installé à leur place. Outre le respect de la distance sanitaire, ils devront également se laver les mains aussi souvent que possible, tousser ou éternuer dans leur coude ou dans un mouchoir, et les classes devront être aérées toutes les heures.

Pour la première phase, ce sont les 40'000 futurs bacheliers, ainsi que les 30'000 élèves des écoles professionnelles, qui reprennent les cours afin de pouvoir se préparer à leurs épreuves de fin d’année. Selon Heinz Fassmann, il est important qu’ils «puissent passer leurs examens même en période de crise». Le ministre de l’Éducation a souligné aussi que cette situation incitait à être «indulgent et souple» envers les élèves.

Le bac se retrouve donc réduit à trois examens écrits qui auront lieu à partir du 25 mai: allemand, mathématiques et langues étrangères. Si les épreuves orales ont été supprimées, celles de rattrapage pourront se tenir en juin. «Il est bien possible qu’avec cette ‹version corona› du bac, des élèves faibles puissent l’obtenir, alors que ça n’aurait pas été le cas en temps normal», souligne Katharina Rossbacher.

Daniel Lusser, qui se prépare à l’examen, est d’humeur confiante. «J’ai beaucoup révisé pendant le confinement, nous avons été bien aidés par les profs. Mais je me demande si le diplôme obtenu cette année aura des effets sur les parcours que vont avoir les élèves et si l’on sera catégorisé comme ‹année corona›. Nous n’y pouvons rien, après tout.»

Après cette première étape, les élèves des écoles primaires et des collèges retrouveront leurs salles de classe à partir du 15 mai. Puis à partir du 3 juin, tous les autres élèves, au-dessus de 14 ans, reprendront les cours. Il a été estimé que ces derniers avaient mieux bénéficié de l’enseignement à distance, et que les garder à la maison posait moins de problèmes d’organisation que pour de jeunes enfants. Mais pour les tout-petits, ceux qui fréquentent les jardins d’enfants, rien n’a pour l’instant été fixé.

Classes divisées en deux

La reprise ne se fera pas dans des conditions normales pour tous les élèves. Les classes nombreuses seront divisées en deux groupes: l’un aura cours du lundi au mercredi, l’autre le jeudi et le vendredi. L’emploi du temps sera inversé la semaine suivante. Des devoirs seront prévus pour les jours où les élèves resteront à la maison, mais les parents pourront toujours envoyer leurs enfants à l’école pour les faire garder, si nécessaire.

Cette rentrée scolaire est bien acceptée par les Autrichiens qui, dans leur grande majorité, font confiance au gouvernement pour la gestion de la crise. Quant aux enseignants, certains s’inquiètent davantage de l’octroi de diplômes au rabais que du risque sanitaire.