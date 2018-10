En Bavière, les écologistes sont devenus patriotes

L’écologiste Steffi Kürten a la fibre patriote. Elle n’a pas peur de le revendiquer haut et fort. La candidate des «Grünen» d’Ingolstadt aux élections bavaroises aime son pays, sa «Heimat» (patrie), et refuse de voir ce terme monopolisé par l’extrême droite.

«La Heimat, c’est là où j’ai mes racines. C’est un sentiment d’appartenance à une région. Je défends mon Land contre les destructions de l’espace de vie, pas contre les réfugiés. Cela n’a rien à voir avec la notion de l’extrême droite», insiste-t-elle.

Dans la ville du président des conservateurs bavarois, Horst Seehofer (CSU), les écologistes ne font plus peur. «C’est fini l’époque des pull-overs en laine tricotée et des positions radicales. Les Verts ont atteint l’âge adulte», insiste Steffi Kürten dans son bureau de campagne à Ingolstadt, la ville du constructeur automobile Audi.

Les écologistes occupent les terrains autrefois réservés aux conservateurs. «Nous sommes pour une politique de sécurité qui protège les droits des citoyens et qui prenne en compte les vraies menaces, pas les peurs distillées par l’extrême droite», insiste la candidate, qui réclame une augmentation des effectifs de police.

Crédibilité

Dans une campagne marquée par la montée du populisme, les écologistes se présentent donc comme une alternative respectable et surtout crédible à la CSU, parti chrétien-démocrate qui dirige la région pratiquement sans partage depuis les années 50. Et ça marche: les sondages leur promettent de devenir la deuxième force politique de la région, avec 18% des voix.

«Le scandale de l’autorisation prolongée de l’herbicide glyphosate et la canicule de l’été nous ont aidés à faire prendre conscience de l’urgence de la situation», explique Steffi Kürten. «Les jeunes s’intéressent de nouveau à nous. Nous allons faire un score fantastique. C’est la récompense de plusieurs années de travail!» se félicite-t-elle.

«Les Verts ont aussi gagné en crédibilité auprès des agriculteurs», analyse Markus Linden, politologue à l’Université de Trèves. «Nous ne sommes plus les ennemis des paysans mais des gens responsables qui peuvent les aider à engager la transition écologique de leurs exploitations», se félicite Steffi Kürten.

Même pour une partie de l’électorat conservateur, les Verts sont devenus une alternative au populisme ambiant. En effet, les responsables fédéraux de la CSU sont accusés par leurs propres militants d’avoir brouillé les valeurs chrétiennes du parti par leur rhétorique antimigrants. Même le candidat du parti d’extrême droite AfD (Alternative pour l’Allemagne) applaudit les écologistes. «Eux, au moins, ils sont restés sur la même ligne politique. Ils ne nous copient pas comme les conservateurs», estime Johannes Kraus von Sande.

Les écologistes ont montré dans le riche Bade-Wurtemberg qu’ils avaient le sens du pouvoir. Ils dirigent la région voisine de la Bavière depuis 2011 après avoir renversé une Union chrétienne-démocrate (CDU) usée et au pouvoir depuis cinquante-huit ans. Le ministre-président écologiste a même été réélu en 2016 dans cette région dépendante de l’industrie automobile. Le populaire Winfried Kretschmann a su faire des concessions aux constructeurs en se prononçant notamment contre les interdictions de circulation des voitures diesels au centre-ville.

Des Verts authentiques

À Ingolstadt, les Verts ne sont plus considérés comme une menace pour Audi mais comme une chance d’accélérer la transition vers l’électrique. «Plus personne n’a peur des écologistes», confirme Gunther Lutz, journaliste au quotidien local «Donaukurier». «Ici, la thématique du diesel a été aussi importante que celle des réfugiés», explique-t-il en rappelant que le président d’Audi est en prison depuis plus de trois mois dans le cadre de l’affaire du «Dieselgate».

«Les écologistes ne sont pas seulement forts en Bavière. Ils le sont aussi au niveau fédéral», insiste Markus Linden. «Ils ont réussi à bâtir un parti autour d’idées et non pas autour d’une seule personne comme au Parti social-démocrate (SPD). Le mouvement est plus démocratique, avec un personnel jeune qui se renouvelle. Les Verts ont l’air plus authentiques», dit-il.

Les conservateurs, à qui l’on promet un désastre électoral le 14 octobre, pourraient trouver chez les écologistes des alliés pour former le prochain gouvernement régional à Munich. «Les Verts sont capables de diriger la Bavière avec la CSU», estime Markus Linden. Et surtout, ils ont envie de prendre le pouvoir.

(24 heures)