Toute la Slovaquie a les yeux rivés sur le procès qui s'est ouvert à Pezinok, une petite ville située une vingtaine de kilomètres au nord-est de Bratislava. C'est là que sont jugés les quatre responsables présumés du meurtre du journaliste Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová, alors âgés de vingt-sept ans. Lundi, lors du premier jour des audiences, l'un des accusés, Miroslav Marcek, est passé aux aveux. Cet ancien militaire, cheveux ras et en sweat-shirt, a raconté à la Cour comment, avec son cousin Tomáš Szabó, un ancien policier, il a commis l'irréparable dans la soirée du 21 février 2018, après plusieurs jours de planque devant la petite maison que retapait le couple, à Velká Maca. « J'ai attendu que l’occasion se présente. Quand Madame Kušnírová est allée à la salle de bain, j'ai frappé à la porte, Monsieur Kuciak a ouvert, je lui ai tiré une balle dans la poitrine. Malheureusement, j'ai vu qu'il y avait quelqu’un d’autre, elle s’est précipitée dans la cuisine et, là, je lui ai tiré dessus. Je sais qu'elle est morte sur le coup. En partant, j'ai tiré une nouvelle fois sur Ján Kuciak, qui gisait dans les escaliers ». Il a présenté ses excuses aux parents des victimes qui, à quelques mètres de lui, n’ont pu retenir leurs larmes. Comme eux, des journalistes présents dans le tribunal arboraient le badge noir et blanc qui montre le portrait des deux jeunes gens, devenu iconique pour la jeunesse slovaque.

Mais Monsieur Mar?ek n'était qu'un homme de main. Tous les regards convergent vers un homme brun et trapu du nom de Marian Ko?ner, le commanditaire présumé. Cet homme d'affaires richissime doublé d'un mafieux notoire a été impliqué dans les plus grands scandales de corruption de la décennie en Slovaquie. Pour prospérer, il avait mis sous sa coupe des procureurs, des juges, des hauts gradés de la police et même la Secrétaire d'Etat à la Justice. Il était allé jusqu’à planifier l'assassinat de deux procureurs et d'un ancien ministre de l'Intérieur qui lui faisaient obstacle. Ce dernier, Daniel Lipšic, aujourd’hui l'avocat de la famille Kuciak, lui fait face dans le tribunal. Le mobile de Monsieur Kocner, selon l'acte d'accusation : faire taire un journaliste qui, malgré les menaces, continuait inlassablement à exposer ses affaires véreuses, dans le journal Aktuality.sk. Comme beaucoup d’autres journalistes, dont certains présents ce jour d’audience, Monsieur Kocner avait fait surveiller Kuciak, espérant trouver de quoi le faire chanter, en vain.

Ils nient

Entouré de près par plusieurs policiers d’élite encagoulés et fusil d’assaut à la main, Marian Kocner nie tout implication et affirme qu'il avancera les arguments de sa défense le moment venu. Sa complice Alena Zsuzsová, elle aussi sur le banc des accusés, toute de noir vêtue, nie aussi avoir monté le commando pour le compte de celui qu’elle décrit comme «son ami et parrain de sa fille». Un cinquième accusé, Zoltán Andruskó, a d'ores et déjà été condamné à quinze années de prison à la fin du mois de décembre, dans le cadre d'un accord de collaboration avec la justice. C'est lui qui a «balancé» le nom de Monsieur Kocner à la police, immédiatement après son arrestation au mois de septembre 2018.

Nul doute que le procès va retentir sur les élections législatives qui se dérouleront le 29 février, car l’affaire a éclaboussé jusqu’au sommet du pouvoir. Un mouvement anti-corruption né dans le sillage du double meurtre a entraîné la démission du premier ministre Robert Fico, de son ministre de l'Intérieur et du chef de la police au printemps 2018. Mais, toujours à la tête du parti au pouvoir, le SMER, affilié aux sociaux-démocrates européens (S&D), le populiste Robert Fico espère bien revenir à la tête du gouvernement.