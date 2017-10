Et si le gouvernement catalan s'exilait à Perpignan?

Des deux côtés des Pyrénées, la résistance s’organise. Si vendredi, un gouverneur est nommé par Madrid pour diriger la Catalogne – retirant au président Carles Puigdemont tous ses pouvoirs – les plus radicaux des indépendantistes menacent de lancer une vaste campagne de désobéissance civile qui pourrait paralyser la région. Jeudi et vendredi, le parlement catalan se prépare lui aussi à répondre à «l’agression institutionnelle de Madrid». Il pourrait voter une déclaration unilatérale d’indépendance.

De l’autre côté de la frontière, en France, deux partis autonomistes catalans s’activent également pour répondre au pire des scénarios. «Quand la députée du parlement catalan Mireia Boya a évoqué le possible exil de l’Exécutif catalan à Perpignan, nous avons tout de suite exprimé notre solidarité avec nos frères du sud.» Robert Casanovas, président du Comité pour l’autodétermination de la Catalogne Nord (ndlr: la région du Roussillon dans le département des Pyrénées-Orientales), a aussitôt annoncé qu’il mettait sa grande villa de Théza à disposition du président catalan Carles Puigdemont et de sa famille.

Trente appartements à disposition

«Si dans quelques jours, un mandat d’arrêt était lancé contre les membres du gouvernement catalan, nous avons mis en place la logistique pour qu’ils puissent se replier de ce côté des Pyrénées et éviter toute incarcération», poursuit-il. Le 16 octobre, Jordi Cuixart et Jordi Sanchez, les deux présidents des principales associations indépendantistes de Catalogne, Omnium Cultural et l’Assemblée nationale catalane (ANC), ont été incarcérés «pour sédition».

«Grâce à nos militants et sympathisants, à ce jour, une trentaine d’appartements sont déjà à disposition pour accueillir des dirigeants catalans», se réjouit Robert Casanovas. «Entre 1936 et 1939, déjà, le gouvernement catalan a passé la frontière pour se réfugier à Rivesaltes en Roussillon. On n’a pas oublié», ajoute le militant catalaniste.

Pour un statut particulier

Lui se bat en France pour obtenir de Paris un statut particulier, comme celui de la Corse. En attendant mieux. «Comme beaucoup de Catalans, nous souhaitons une réunification. Nous sommes un seul et même peuple, avec la même culture, la même langue. C’est le traité des Pyrénées entre la France de Louis XIV et l’Espagne du roi Philippe IV qui nous a séparés. Côté nord, nous ne sommes que 500 000. Nous avons été acculturés par l’Etat français. La IIIe République a affiché dans les écoles «Parlez français, soyez propre». Du coup, moins de gens parlent le catalan», explique ce professeur agrégé en économie.

«Si la Catalogne du sud était indépendante, on ne la rejoindrait pas à court terme. Il n’y a pas une majorité au nord, aujourd’hui, pour cela. Nous ne sommes pas prêts. Mais dans ce département où 5000 personnes venues d’ailleurs en France s’installent chaque année, on peut faire valoir que notre intérêt est au sud, notamment du point de vue économique. Notre département est 88e sur 97 en termes de produit intérieur brut. Nous recevons des miettes de Paris et de la capitale régionale Toulouse. Il nous faut une fiscalité propre pour nous relever. C’est ce que nous demandons aujourd’hui.»

(24 heures)