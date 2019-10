Extinction Rebellion occupe le centre de Londres

Il est midi à Londres. Sous le regard de Big Ben couvert d’échafaudages, trois activistes sont allongés sur la chaussée de Whitehall, la rue des ministères. Pour ne pas être délogés par la police, ils ont collé leurs vêtements à la chaussée et se sont reliés les uns aux autres avec un tube enfilé au bout de leur bras. Deux policiers essaient de les séparer. Après avoir péniblement retiré plusieurs épaisseurs de leurs faux bras, composés de tissu, moquette, plastique et métal, les policiers découvrent un tube en PVC. Ils le découpent minutieusement avec une scie électrique, sous le regard éberlué de passants et d’employés du Ministère des douanes et des impôts, le visage collé à leurs fenêtres.

Extinction Rebellion effectue un retour fracassant sur la scène politique britannique. En avril dernier, ces activistes environnementalistes ont bloqué plusieurs axes routiers épars de la capitale. Cette fois-ci, ils concentrent leurs forces dans le quartier de Westminster. «Nous discutions tranquillement quand certains d’entre nous ont ouvert leur parapluie simultanément: c’était le signal que nous devions nous regrouper pour occuper la route qui nous avait été attribuée», raconte Jude, 50 ans. Elle est positionnée devant Downing Street, la rue où réside le premier ministre. Onze autres groupes bloquent les voies d’accès au parlement et à la quasi-intégralité des ministères.

Malgré la bruine automnale, 5000 à 6000 activistes et sympathisants se sont rejoints à Londres suite à l’appel à la mobilisation internationale d’Extinction Rebellion, une organisation née il y a un an et demi dans la banlieue de Stroud, ville de l’ouest de l’Angleterre. L’ambiance s’avère très bon enfant dans cette zone de 4 km de long devenue piétonnière. De nombreux parents se promènent avec leur progéniture et les chansons retentissent à chaque regroupement. «Nous devons bâtir un meilleur avenir et nous devons commencer tout de suite», reprennent-ils en cadence.

Hippies, anars et lambda

Les activistes sont généralement âgés de moins de 30 et de plus de 60 ans. Des hippies heureux de se retrouver pour une cause commune, des anarchistes aux dreadlocks et vêtements élimés, surtout de nombreux citoyens inquiets de la tournure du monde. «C’est la première fois que je me rends à une manifestation de ce genre», explique Jude, venue de Brighton, située à 100 km de la capitale. Elle a effectué le déplacement car «il n’y a pas d’alternative: le gouvernement refuse d’être honnête sur la réalité du dérèglement climatique. Il protège les gens et les industries qui se font de l’argent aux dépens des ressources de la planète. Il nous met donc en danger. Et cette situation semble généralisée puisque la contestation a pris une ampleur internationale.» Outre Londres, des opérations d’envergure ont été menées dans 22 villes dans le monde.

Janice, 65 ans, arrivée le matin même depuis Sheffield, à 260 km de la capitale, compte «rester pendant l’intégralité des deux semaines de blocage prévues. Et même plus si nécessaire.» Cette ancienne employée du système de santé a participé pendant deux jours aux actions du mois d’avril. Elle dispose pourtant d’un point commun avec Jude: «Jusqu’au printemps dernier, je n’étais intéressée que de loin à la question environnementale, admet-elle. Je me disais que si la situation était vraiment grave, les politiciens agiraient forcément. Après la lecture des rapports officiels, je me suis aperçue que la situation est vraiment périlleuse mais qu’il n’existe pas de volonté politique d’y répondre.»

«Dites la vérité»

La défiance vis-à-vis des politiciens est totale. «Tell the truth» (Dites la vérité) est d’ailleurs le principal slogan et la première des revendications du mouvement. S’ils réclament également des mesures concrètes pour supprimer les émissions de CO2 d’ici à 2025, contre un objectif gouvernemental de 2050, les organisateurs ne croient pas dans les promesses des politiciens. Afin de ne pas disparaître sans avoir obtenu de résultats palpables, comme le mouvement d’occupation de logements vides et de places publiques Occupy, initié au lendemain de la crise financière de 2008, ils réclament donc la création par les autorités d’assemblées citoyennes parties prenantes des décisions politiques en matière environnementale.

Janice s’installe avec ses amis dans Millbank, l’artère qui longe le parlement. De nombreux jeunes décidés à camper en plein centre-ville montent leurs tentes. La police, omniprésente, ne tarde pas à intervenir. «Soit vous rangez vos tentes, soit nous les confisquons», prévient l’un des agents. Peu habitués à ce genre de situation, les jeunes suivent ses ordres. Janice et ses amis de Sheffield refusent de bouger. Ils sont donc arrêtés par la police londonienne, comme plus de 150 autres activistes au cours de la journée, sous les applaudissements et les encouragements d’une foule toujours paisible. «Être polis avec notre gouvernement n’a servi à rien, hurle dans un haut-parleur un de leurs amis. S’il faut être arrêtés, soyons-le. Mais pacifiquement, comme toujours!»