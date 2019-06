Face à l’envolée des prix, Berlin veut geler les loyers pour cinq ans

L’association des propriétaires a tiré immédiatement la sonnette d’alarme. «Je vous conseille vivement d’augmenter vos loyers avant le 18 juin!» a prévenu le président de Haus und Grund, Kai Warnecke.

La raison de cet appel? Le gel des loyers qui doit être décidé ce mardi par le Sénat de Berlin pour une période de cinq ans avec effet rétroactif (sauf pour le neuf). Cette mesure concernerait plus de 1,4 million de logements dans la capitale, où les loyers ont augmenté de plus de 90% en dix ans.

Malgré la loi sur l’indexation et l’encadrement des loyers, qui limite les hausses à 10% en cas de changement de locataire, les prix à la location continuent de s’envoler dans l’une des villes les plus pauvres d’Allemagne. Avec un marché très spéculatif, Berlin ne parvient pas à régler une grave crise du logement. La croissance démographique, l’arrivée de 100 000 réfugiés en 2015 et l’appétit des investisseurs sont venus accentuer la pénurie. «Le gel des loyers est donc de la légitime défense», estime Ulrich Ropertz, le secrétaire général de la Fédération allemande des locataires.

Ce sentiment d’impuissance face à un marché spéculatif a poussé un collectif de locataires à lancer une initiative populaire en faveur de l’expropriation des sociétés immobilières. Elle a déjà rassemblé 77 000 signatures dans la capitale. L’objectif est de «reprendre le contrôle du marché» en expropriant les propriétaires de plus de 3000 logements. Selon les sondages, une majorité des Berlinois y serait favorable.

Quant au gel des loyers, il a été très mal perçu par les milliers de petits propriétaires, qui se sentent lésés. «Contrairement aux requins, j’ai fait attention de ne pas abuser des augmentations ces dernières années», déplore Sandra M., une propriétaire de deux appartements à Berlin. «Du coup, cette loi va sanctionner ceux qui n’ont pas abusé de la situation», ajoute-t-elle.

Pour les investisseurs, la responsabilité de ce marché immobilier très tendu est clairement politique. Berlin n’a pas construit assez de logements pour répondre à la demande. Le manque est estimé à 200 000 unités. Par ailleurs, le gouvernement régional a privatisé la moitié des HLM dans les années 1990. «On ne va pas changer les choses d’un coup de baguette magique avec des méthodes dignes du régime communiste est-allemand», peste un investisseur étranger qui souhaite garder l’anonymat.

Cette loi risque de détourner les investisseurs et d’aggraver le problème du logement, estiment les acteurs de l’immobilier. «Cette mesure est contre-productive. La seule solution est de construire des logements en assouplissant les procédures», insiste Kai Warnecke. Le résultat d’un gel risque par ailleurs d’avoir l’effet inverse: les Berlinois s’attendent à des augmentations de loyers avant de partir en vacances.

Le «modèle berlinois» tant décrié risque néanmoins de faire école dans d’autres régions. La Ville de Brême a déjà annoncé qu’elle allait étudier une telle mesure. Si bien que le débat a atteint en quelques jours le fédéral. «Il nous faut un gel sur tout le territoire», a réclamé Thorsten Schäfer-Gümbel, le président intérimaire du Parti social-démocrate (SPD), soulevant un vent de fronde dans le camp conservateur. «La meilleure solution pour répondre à la pénurie est de construire des logements», a répondu Angela Merkel, qui craint d’effrayer les investisseurs avec une telle mesure. Le sujet constitue déjà une nouvelle pomme de discorde de la «grande coalition» et devrait être l’un des grands thèmes de campagne en cas d’élections anticipées.

(24 heures)