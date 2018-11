Filtrages, ralentissements et blocages en Haute-Savoie

«Bloquer tout». À la veille du samedi noir sur les routes de France, la préfecture de Haute-Savoie a rappelé leurs obligations aux gilets jaunes qui manifesteront dans le département voisin du Genevois. Si le droit de manifester est inscrit dans la constitution française, le représentant de l’État a appelé les organisateurs à le concilier avec la liberté de circulation et le respect de l’ordre public.

Dans cet esprit, les représentants des pouvoirs publics soulignaient vendredi dans un communiqué l’obligation de déclarer toute action sur la voie publique, qui engage quoi qu’il en soit la responsabilité civile des organisateurs en cas d’incident. À Paris comme à Annecy, on craint des dérapages et notamment des altercations entre des automobilistes énervés et des manifestants.

En Haute-Savoie, une dizaine d’actions des gilets jaunes ont été déclarées en préfecture. Dans l’agglomération d’Annecy, des opérations de filtrage et des distributions de tracts auront lieu sur les ronds-points des Marquisats à Annecy, du tennis d’Albigny à Annecy-le-Vieux, de la Mouette à Seynod et du Madigan’s à Pringy. Des flyers dénonçant le racket fiscal de l’État seront aussi proposés aux automobilistes sur Annemasse. Dans cette commune proche de Genève, un rassemblement est prévu sur le parking de Château-Rouge avant que des groupes s’éparpillent dans les communes environnantes, au centre d’Étrembières, de Ville-la-Grand, à Arthaz-Pont-Notre-Dame et à Vétraz-Monthoux. Les gilets jaunes de Saint-Julien-en-Genevois rejoindront Annemasse à petite allure.

Une opération escargot commencera à 8h30, samedi entre Nangy et La-Roche-sur-Foron. D’autres manifestants prendront position à Cruseilles, Villy-le-Pelloux, Allonzier-la-Caille, Sallanches, Passy et Anthy-sur-Léman.

Les forces de l’ordre veilleront à ce que les points vitaux du département (hôpitaux, centre de secours etc.) soient accessibles et que les transports d’urgence puissent circuler. Il est probable que des gendarmes et des policiers se chargent d’intervenir en cas de blocage total, notamment sur les grands axes.

Dans l’Ain, le rond-point du Cern sera bloqué ainsi que Val-Thoiry. A Bellegarde-sur-Valserine, des blocages sont prévus aux ronds-points de Pierre blanche, de Savoie-Porte de l’Ain et du bar Le moderne. D’autres groupes filtreront à Gex, La Boisse, Belley, Meximieux, Ambérieu-en-Bugey, Oyonnax, Bourg-en-Bresse et sur des entrées d’autoroutes. (24 heures)