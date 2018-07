Fragmentée, l’ultradroite se cherche un destin commun

Le groupuscule n’a guère eu le temps de mettre à exécution ses sombres desseins contre la communauté musulmane. Dans la nuit du 23 au 24 juin, la police a procédé à une dizaine d’arrestations au sein de l’Action des forces opérationnelles (AFO) en Corse, en Charente-Maritime et à Paris. Le groupuscule projetait des attentats contre des mosquées, des femmes voilées ou des commerces halal. S’ils n’avaient pas déterminé d’objectifs précis, les membres de l’AFO disposaient tout de même de 36 armes et d’explosifs.

Très médiatisé, ce coup de filet s’est soldé par la remise en liberté de tous les intéressés. Deux d’entre eux, dont un policier à la retraite, restent sous contrôle judiciaire. Dès lors se pose la question de la gravité de la menace que représente réellement ce type de mouvement. «Nous ne sommes pas confrontés ici à une configuration opérationnelle avec un objectif désigné et une menace réelle de passage à l’acte. On est plutôt dans une ambiance favorable à des passages à l’acte, c’est très différent», confie un ancien responsable de la sécurité intérieure.

Contrer l’islam radical

Lors de son audition il y a deux ans devant la Commission de la défense nationale, Patrick Calvar, autre ancien responsable des «services», avait défendu un point de vue bien plus alarmiste: «L’ultradroite n’attend que la confrontation avec l’islam radical. Cette confrontation, je pense qu’elle va avoir lieu.»

Derrière le qualificatif d’ultradroite se cachent en réalité plusieurs courants aux méthodes et aux objectifs différents. Récemment, le groupe Génération identitaire a occupé le terrain médiatique avec ses actions spectaculaires: maraudes pour interpeller des migrants dans la zone frontalière de Briançon, blocage d’un col alpin après avoir débarqué d’un hélicoptère… Le mouvement dispose d’importants moyens financiers. Il développe une vision européiste de la lutte contre l’immigration et la mondialisation grâce à ses relais dans plusieurs pays dont la France, l’Allemagne et l’Italie.

De l’autre côté de l’échiquier identitaire, on trouve le Bastion social, calqué sur le CasaPound italien. Les centres sociaux identitaires destinés aux «Français de souche» fleurissent à Lyon, Strasbourg, Marseille, Aix ou Nice. Directement issu du GUD (Groupe union défense), un mouvement étudiant qui a eu son heure de gloire dans les années 70, le Bastion social est calé sur une vision nationaliste, révolutionnaire et prête à recourir à la violence contre les activistes «antifa», à la gauche de la gauche.

Ces différentes mouvances d’ultradroite sont en contact avec l’Action française, bien que les disciples de Charles Maurras fassent le choix de s’éloigner de toute action violente. «En deux ans, nous avons connu une formidable progression avec 80 nouveaux venus», explique François Davin, responsable du site lafautearousseau.hautetfort.com. Des jeunes militants âgés de 18 à 30 ans forment le gros des troupes, à l’image de Jean-Baptiste. Pour lui, l’assassinat du Père Hamel, égorgé il y a deux ans dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, a agi comme un révélateur. Fils de grande famille provençale, ce chercheur en droit constitutionnel témoigne du bon niveau intellectuel des jeunes pousses maurrassiennes. Lui et ses camarades souhaitent en terminer avec cette République «corrompue», minée par les affaires et incapable de juguler immigration et terrorisme islamiste.

Mais Luc Compain, un autre membre de l’Action française, insiste: «Nous sommes contre les actions violentes. Notre combat se situe sur le terrain institutionnel. Tant que les institutions républicaines subsisteront, il n’y aura pas de bien commun en France. Nous voulons une monarchie héréditaire et antiparlementaire.» Cet étudiant chiffre les troupes royalistes à 3000 adhérents (les chercheurs estiment que l’ensemble de l’ultradroite regroupe 1500 à 3000 personnes).

D’une radicalité à l’autre

Si l’Action française reste une pièce maîtresse sur l’échiquier de l’ultradroite, c’est qu’elle est un lieu de passage d’une radicalité à l’autre, comme en témoigne le cas de Logan Nisin. Interpellé en 2017 après un an et demi passé dans les rangs de cette formation, ce Vitrollais projetait des attentats contre Christophe Castaner, patron de la République en marche, et Jean-Luc Mélenchon, figure de proue de la France insoumise. Luc l’a bien connu: «Franchement, il n’avait pas le profil d’un terroriste d’extrême droite. C’est un garçon assez faible psychologiquement qui dégageait un fort ressentiment. Il s’exprimait beaucoup sur Internet et développait une fascination pour Anders Breivik. Mais il était incapable de passer à l’action. C’est le Breivik du pauvre.»

Génération identitaire, Bastion social, Action française… L’ultradroite reste fragmentée. Comment dès lors fédérer ceux qui préfèrent le combat politique au combat tout court? Pour Luc, un seul guide pourrait rassembler toutes les énergies: Marion Maréchal, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. «Marion est entourée, prise en charge par des maurrassiens. La droite ne peut pas se passer de Maurras et de la pensée de l’Action française.» (24 heures)