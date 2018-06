Franco bientôt chassé de son monumental mausolée

Le fantôme de Franco continue de hanter l’Espagne, plus de quarante ans après sa mort. L’annonce par le tout nouveau chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez, de ses intentions de faire retirer la dépouille du dictateur de son mausolée est en train de soulever les passions. L’opinion publique s’emballe, entre ceux qui pensent qu’il est grand temps d’agir et ceux qui n’y voient qu’une intention de raviver les blessures. Signe évident que la mémoire est loin d’être apaisée au sud des Pyrénées.

«Le pays ne peut pas se permettre des symboles qui séparent les Espagnols», a affirmé Pedro Sánchez lundi soir, lors d’une interview télévisée, signalant que le plus raisonnable, selon lui, serait de reconvertir le lieu qui exaltait les vainqueurs en un lieu de mémoire, «à la fois mémorial des victimes du franquisme et de la réconciliation». On sait encore peu de chose des intentions du gouvernement, si ce n’est, donc, la volonté d’exhumer la dépouille du «Caudillo», mort en 1975, et de la remettre à sa famille pour un enterrement plus privé. Loin de son mausolée actuel, El Valle de los Caidos (la vallée de ceux qui sont tombés), austère basilique de granit gris qui avait été conçue à sa propre gloire par le dictateur pour célébrer la victoire à l’issue de la guerre civile, présentée comme une «croisade» contre le communisme.

Incroyable statut

«Ce qui est incroyable ne devrait pas être de sortir Franco de sa tombe, mais que la sépulture d’un dictateur ait été si longtemps entourée de tous les honneurs, dans un lieu patrimoine de l’État, financé par les impôts de tous durant toutes ces années, dans un pays démocratique d’Europe occidentale!» assure Emilio Silva. Fondateur de l’Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH), il se bat depuis des années pour aider les familles des victimes du franquisme à localiser les fosses communes et à retrouver leurs ancêtres disparus après des exécutions sommaires.

Pour l’historien Julián Casanova, spécialiste de la période, le pays continue de manquer cruellement de politique de mémoire. «Durant des années, la dictature a promu sa mythologie, et au moment du retour de la démocratie, les partis politiques ont décidé de ne pas y toucher et de ne pas demander de comptes, au nom de la réconciliation», raconte-t-il. «Il était trop tôt, ce n’était pas l’urgence, on peut le comprendre. Mais l’amnistie a ensuite viré à l’amnésie. Il n’y a eu aucune politique de mémoire collective et certains continuent d’assumer l’héritage franquiste comme une partie de l’histoire de leur famille, sans le remettre en question.» Selon l’historien, l’erreur des gouvernements successifs a été de croire qu’il suffirait d’attendre que ça passe. «Le silence est sans doute la pire des solutions, car on ne peut pas soigner des plaies restées béantes.»

La basilique du Valle de los Caidos est sans doute le symbole le plus éclatant de cet échec. L’énorme monument, bâti durant les années 50 par des milliers de prisonniers politiques condamnés aux travaux forcés, est aujourd’hui rongé par l’humidité et menacé d’écroulement par endroits.

Immense croix

Le lieu, lugubre, sis dans la Sierra de Madrid, à une quarantaine de kilomètres de la capitale, est surmonté d’une immense croix, visible par tous les touristes sur leur chemin pour se rendre au palais royal de l’Escurial. Il sert de point de référence aux nostalgiques de l’ancien régime, qui viennent régulièrement assister à des messes et se recueillir sur la pierre tombale du dictateur et celle, contiguë, de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur du parti fasciste espagnol, la Phalange.

Leurs deux dépouilles sont veillées par les moines bénédictins en charge du lieu. Plus pour longtemps, semble-t-il. L'an dernier déjà, les socialistes, alors dans l'opposition, avaient voté une proposition de loi suggérant de reconvertir l'endroit en un «lieu de réconciliation». Elle avait été appuyée par la majorité du parlement mais finalement rejetée par le gouvernement du Parti populaire (droite), qui l'avait considérée trop onéreuse pour le budget de l'État. Mais le vent a tourné et il semble bien que cette fois il n'y aura plus d'argument financier qui vaille pour déloger le dictateur.